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IAS रिंकू सिंह बस से उरई और फिर रिक्शा से दफ्तर पहुंचे, सरकारी गाड़ी नहीं आई या छोड़ दी?

Ajay Singh संवाददाता, उरई
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आईएएस रिंकू सिंह राही उरई के नए दफ्तर में पहले दिन ई-रिक्शा से पहुंचे। इसके पहले जालाैन से उरई की यात्रा उन्होंने प्राइवेट बस से की। एक आईएएस अधिकारी की ऐसे अंदाज की चर्चा हर तरफ हो रही है। कलेक्ट्रेट के कर्मचारी और वकीलों के बीच भी बुधवार को दिन भी चर्चा का मुख्य विषय यही रहा।

IAS रिंकू सिंह बस से उरई और फिर रिक्शा से दफ्तर पहुंचे, सरकारी गाड़ी नहीं आई या छोड़ दी?

IAS Rinku Singh Rahi: आईएएस रिंकू सिंह राही ने जालौन में संयुक्त मजिस्ट्रेट (एसडीएम) का चार्ज छिनने और तबादला होने के अगले ही दिन नई तैनाती स्थल पर पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन कर ली। लेकिन नए दफ्तर में पहले दिन वह जिस तरह से पहुंचे उसकी खूब चर्चा हो रही है। तबादला होते ही रिंकू सिंह राही ने जालौन से उरई की प्राइवेट बस ली। उरई बस स्टेशन पर उतरने के बाद उन्होंने ई-रिक्शा लिया और दफ्तर पहुंच गए। ई-रिक्शा से उन्हें उतरता देख दफ्तर के कर्मचारी दंग रह गए। रिंकू सिंह राही का यह अंदाज कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों और वकीलों के बीच दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। लोग जालौन में बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख से हुए विवाद और उसके बाद हुए ऐक्शन के बारे में भी बातें करते रहे।

दफ्तर पहुंचने के बाद रिंकू सिंह राही ने एसडीएम (न्यायिक) उरई का चार्ज ले लिया। नए दफ्तर में पहले दिन उनके काम शुरू करने से पहले ही कलेक्ट्रेट परिसर में उनके करियर के उतार-चढाव और विवादों की चर्चा पहुंच चुकी थी। फिर जब रिंकू किसी कार या टैक्सी के बजाए ई-रिक्शा में ऑफिस पहुंचे तो इसकी भी चर्चा होने लगी। कई लोग इसे रिंकू की सादगी से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना था कि एक आईएएस अधिकारी को तबादला होने से लेकर नई जगह पर ज्वाइनिंग तक जिन सुविधाओं का प्रावधान है उनका इस्तेमाल करना चाहिए था।

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शाहजहांपुर में उठक-बैठक फिर इस्तीफे से आए थे चर्चा में

आईएएस रिंकू सिंह राही का मंगलवार को जालौन से उरई तबादला किया गया है। बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन ने उन पर बदसलूकी, थप्पड़ मारने की कोशिश और धक्का देने आरोप लगाए थे। डीएम ने इस पर जांच बिठाई है। इसके पहले भी रिंकू सिंह राही अपनी कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में आते रहे हैं। यूपीएससी-2021 की परीक्षा में 683 वीं रैंक पाने वाले रिंकू सिंह राही आईएएस बनने से पहले मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात थे। बताया जाता है कि वहां उन्होंने 83 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर किया था। इसके चलते उन पर जानलेवा हमला हो गया था। रिंकू सिंह राही को सात गोलियां लगी थीं। हमले में उनकी जान बच गई। रिंकू सिंह राही को 24 जुलाई 2025 को शाहजहांपुर की पुवायां तहसील में एसडीएम के पद पर तैनात किया गया था।

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चार्ज लेने के बाद वह तहसील परिसर का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने चार लोगों को खुले में पेसाब करते देखा। उन्होंने मौके पर ही चारों को उठक-बैठक लगाने का निर्देश दे दिया। उन चारों में से एक के अधिवक्ता के मुंशी होने के नाते वकील आंदोलित हो गए। उन्होंने धरना शुरू कर दिया। सूचना पर उनके बीच पहुंचे रिंकू सिंह राही ने वाद-विवाद के दौरान किसी बात को लेकर वकीलों के सामने उठक-बैठक शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो मीम्स बनने लगे। बात शासन तक पहुंची तो रिंकू सिंह राही को एसडीएम पद से हटाकर राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया। रिंकू सिंह राही ने मार्च 2026 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पता चला कि वह तैनाती न मिलने से नाराज थे। इस यूपी की ब्यूरोक्रेसी में काफी दिनों तक चर्चा छिड़ी रही। बाद में उन्होंने अपना तकनीकी इस्तीफा वापस ले लिया था जिसके बाद उन्हें जालौन में बतौर संयुक्त मजिस्ट्रेट (एसडीएम) तैनात किया गया था। ब्लॉक प्रमुख से विवाद और बदसलूकी के आरोप लगने के बाद अब उनका उरई ट्रांसफर हुआ है।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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