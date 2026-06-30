चर्चित IAS रिंकू सिंह राही से SDM का चार्ज छिना, बीजेपी ब्लॉक प्रमुख से मारपीट के आरोप लगे थे
यूपी में चर्चित आईएए्स रिंकू सिंह राही को प्रशासनिक फेरबदल के तहत एसडीएम के पद से हटा दिए गए हैं। राकेश कुमार सोनी को नया उपजिलाधिकारी जालौन बनाया है।
अपनी कार्यशैली को लेकर अक्सर सुर्खियां में रहने वाले आईएएस रिंकू सिंह राही में एक बार फिर चर्चा हैं। चर्चित आईएएस जालौन के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) रिंकू सिंह राही को प्रशासनिक फेरबदल के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट उरई के पद पर तैनात किया गया है। हाल के दिनों में कई विवादों को लेकर चर्चा में रहे रिंकू सिंह राही आखिरकार पद से हटा दिया गया है। उन्हें अब उरई में न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनाती मिली है जबकि उनके स्थान पर डीएम ने राकेश कुमार सोनी को नया उपजिलाधिकारी जालौन बनाया है। भाजपा के ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन से मारपीट के आरोप लगे थे। इससे पहले शाहजहांपुर में वकील विवाद के बाद उठक-बैठक लगाने से चर्चा में आए थे।
जिलाधिकारी डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तत्काल प्रभाव से रिंकू सिंह राही को जालौन का चार्ज छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। उनके स्थान पर उपजिलाधिकारी राकेश कुमार सोनी को नया उपजिलाधिकारी जालौन बनाया गया है। राकेश कुमार सोनी को तत्काल चार्ज लेने के निर्देश जारी हुए हैं।
कागजात दिखाने को लेकर बहस
गौरतलब है कि रिंकू सिंह राही बीते दिनों भाजपा के जालौन ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन से मारपीट के आरोपों को लेकर सुर्खियों में थे। 23 जून को पांच सदस्यों की टीम के साथ बेतवा आइस एंड कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण के दौरान का है। जांच करने पहुंचे रिंकू सिंह की कोल्ड स्टोरेज मालिक व निवर्तमान जालौन ब्लाक प्रमुख रामराजा निरंजन से कागजात दिखाने को लेकर बहस हो गई।
रिंकू सिंह राही अब उरई में न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यभार संभालेंगे
ब्लॉक प्रमुख ने प्रेसवार्ता कर सीसीटीवी फुटेज जारी किया था और डीएम से शिकायत की थी। मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की गई थी। लगातार विवादों के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है।मामला शासन का तक भी पहुंचा। रिंकू सिंह राही की कहा गया कि आरोप कोल्ड स्टोरेज में मिली खामियों की वजह से लगे हैं। वहीं ब्लॉक प्रमुख का आरोप था कि अभिलेख लाने की बात कहने पर एसडीएम में उनके साथ अर्मादित भाषा का इस्तेमाल किया। थप्पड़ मारने की कोशिश की। इनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की।
नए एसडीएम राकेश कुमार सोनी
प्रशासिनक फेरबदल के बाद राकेश कुमार सोनी नए एसडीएम बन गए हैं। नए एसडीएम राकेश कुमार सोनी के कार्यभार संभालने के बाद जालौन में प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद है। रिंकू सिंह राही अब उरई में न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यभार संभालेंगे।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें