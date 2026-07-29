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IAS रिंकू सिंह राही के तीखे तेवर, रेड के दौरान पोल खोली तो क्षमा याचना करने लगे ईओ

By Deep Pandey
उरई, हिन्दुस्तान
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चर्चित आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने उरई पालिका में छापेमारी की। रिंकू तीखे तेवर में दिखे। नोकझोंक के ईओ की उन्होंने पोल खोल दी। इस पर ईओ क्षमा याचना करने लगे।

IAS रिंकू सिंह राही के तीखे तेवर, रेड के दौरान पोल खोली तो क्षमा याचना करने लगे ईओ
पालिका की छापेमारी के दौरान आईएएस रिंकू सिंह राही और ईओ में नोकझोंक हो गई। रिंकू ने ईओ की पोल खोल दी। इस पर ईओ क्षमा याचना करने लगे।

यूपी में नगर पालिका परिषद उरई में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति से हटाए जाने के बाद भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस रिंकू सिंह राही के तेवर कम नहीं हुए। बुधवार को उन्होंने नगर पालिका में छापा मारा। पालिका में छापेमारी के दौरान आईएएस रिंकू सिंह राही के तीखे तेवरों के आगे ईओ नगर पालिका रामअचल कुरील पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आए। आईएएस ने जब मीडिया के सामने कलई खोलते हुए जांच प्रभावित करने के लिए ईओ की सेटिंग गेटिंग का खेल उजागर किया तो वह क्षमा याचना करते नजर आए और बोले- मैं तो सिर्फ मिलने लगा था। आप बहुत बड़े अफसर हैं.. क्षमा चाहते हैं। नोकझोंक के दौरान रिंकू सिंह ने कहा कि ईओ..आप तो मुझसे सेटिंग गेटिंग करने के आए थे, मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। छापेमारी की लाइव कवरेज के लिए बाकायदा मीडिया को भी बुलाया गया था।

दर्जनभर से अधिक ऑपरेटरों की टीम लेकर पहुंचे रिंकू सिंह को नजूल, निर्माण, लेखाकार और सफाई विभाग समेत आधा दर्जन कक्षों में ताले मिले। अभिलेख दिखाने के बजाए ईओ मौका पाकर वहां से चलते बने। हालांकि मौके पर कक्षों में जो अभिलेख मिले उन्हें स्कैन कर मोबाइल में कैद किया गया।

ईओ से अभिलेख न दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की

28 जुलाई तक शहर में कराए गए विकास कार्यों के तीन साल के अभिलेख मांगे गए थे। समयावधि में दस्तावेज न दिए जाने पर आईएएस रिंकू सिंह राही ने बुधवार को 20 ऑपरेटरों की टीम लेकर नगर पालिका में छापा मारा। पालिका का सबसे महत्वपूर्ण व चर्चित निर्माण विभाग, खाद्य एवं सफाई और नजूल अभिलेख कक्ष बंद रहा। दोपहर दो बजे पहुंचे आईएएस ने सबसे पहले ईओ कक्ष में रामअचल कुरील के दस्तावेजों को देखा। हालांकि उसके पहले कक्ष के बाहर ईओ से अभिलेख न दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की।

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आधे अधूरे अभिलेख मिले

उन्होंने कहा कि अगर दस्तावेज न दिए जाने का कोई आदेश प्राप्त हो तो दिखाएं। वह तुरंत यहां से चले जाएंगे और एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। इसके बाद वह टैक्स कक्ष गए। यहां पर मकानों के रिवाइज व ट्रांसफर की फाइलों को मांगा तो बताया कि बाबू कुछ दिन पहले रिटायर हो गए थे। जिनके पास चाबी हैं, वह छुट्टी पर हैं। इस पर टैक्स जमा करने के जो रजिस्टर व बुकें मिलीं, उनको ऑपरेटरों से स्कैन कराया गया। इसके बाद प्रकाश कक्ष में भी ऑपरेटरों की टीम ने अभिलेखों को स्कैन किया। यहां पर भी आधे अधूरे अभिलेख मिले। पिछले तीन साल में कितनी लाइटें लगाई गईं, कितना भुगतान हुआ, इस बारे में न तो कर्मचारी बता पाए है और न ही कोई बाबू।

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चिल्लाती रही टीम, लेखाकार कक्ष में ताला डाल चले गए लोग

आईएएस रिंकू सिंह को लेखाकार विभाग में कोई सहयोग नहीं मिला। यहां कैश बुक से लेकर पिछले तीन साल के भुगतान के बारे में पूछताछ पर कर अधीक्षक व एकाउंटेट गणेश प्रसाद भी सकपका गए। हालांकि मौके पर मिले दस्तावेजों को स्कैन कराया गया। रिंकू सिंह जैसे ही नीचे उतरकर आए, तभी लेखाकार आपरेटरों की टीम को गुमराह कर कक्ष में ताला डालकर चलते बने।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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