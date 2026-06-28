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आईएएस रिंकू सिंह फिर विवादों में घिरे, ब्लॉक प्रमुख ने लगाए गंभीर आरोप, शासन तक पहुंचा मामला

Yogesh Yadav जालौन। संवाददाता
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आईएएस रिंकू सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। जालौन में ब्लॉक प्रमुख ने उन पर अभद्रता करने, धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया है। डीएम ने मामले की जांच का आदेश दिया है। इसके साथ ही शासन तक विवाद पहुंच गया है।

आईएएस रिंकू सिंह फिर विवादों में घिरे, ब्लॉक प्रमुख ने लगाए गंभीर आरोप, शासन तक पहुंचा मामला

कभी वकील के मुंशी को उठक-बैठक कराने तो कभी अचानक इस्तीफा देकर सनसनी फैलाने वाले आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही फिर विवादों में घिर गए हैं। जालौन में ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात रिंकू सिंह पर ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन ने अभद्रता करने, थप्पड़ मारने का प्रयास और धक्का-मुक्की का आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत की है। यह मामला शासन तक भी पहुंच गया है। ब्लॉक प्रमुख ने रिंकू सिंह पर कार्रवाई न होने पर राजभवन और हाईकोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। उधर डीएम राजेश पांडेय ने मामले की जांच एडीएम वित्त एवं राजस्व राजीव राय को सौंप दी है। वहीं, ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि यह आरोप कोल्ड स्टोरेज में मिली खामियों की वजह से लगाए जा रहे हैं।

बता दें कि ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन की शिकायत के अनुसार 23 जून को एसडीएम के रूप में तैनात ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट आईएएस रिंकू सिंह राही मुख्य अग्निशमन अधिकारी, पीडब्ल्यूडी व नलकूप के अधिशासी अभियंता और जिला उद्यान अधिकारी के साथ उरई-जालौन मार्ग पर ग्राम भिटारा स्थित कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण को पहुंचे थे। ब्लॉक प्रमुख का आरोप है कि एसडीएम ने अग्निशमन संबंधी अभिलेख ढाई मिनट में मांगे।

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पंप चालू कराने और कार्यालय से अभिलेख मंगाने में समय लगा, इसी बीच एसडीएम ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ब्लॉक प्रमुख का आरोप है कि अभिलेख लाने की बात कहने पर भी एसडीएम ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, थप्पड़ मारने का प्रयास किया और धक्का दिया। पूरी घटना कोल्ड स्टोरेज के सीसीटीवी में कैद है। मौके पर मौजूद 50 से अधिक किसान-मजदूर गवाही को तैयार हैं।

ब्लॉक प्रमुख ने सीसीटीवी फुटेज डीएम को सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि शासन को सूचित कर दिया है। जिला स्तर पर न्याय न मिलने पर वे सीसीटीवी और 50 किसानों के हलफनामों के साथ राजभवन व हाईकोर्ट जाएंगे।

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क्या बोले ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट

इस संबंध में ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही ने बताया की कोल्ड स्टोर का निरीक्षण के दौरान भारी कमियां पाई गई थीं जिसको पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजा गया है। निष्पक्ष जांच को बाधित करने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैंने किसी के साथ अभद्रता नहीं की है।

स्कॉलरशिप घोटाला पकड़ने पर मारी गई थीं सात गोलियां

आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह के साथ भले ही कई विवाद जुड़े हों लेकिन उनकी गिनती ईमानदार अफसरों में होती है। 2008 में जब उन्होंने मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाले को पकड़ा था। तब उन पर जानलेवा हमला हुआ। उन्हें सात गोलियां मारी गई थी।

उठक-बैठक पर हंगामा, मांगनी पड़ी थी माफी

शाहजहांपुर में बतौर एसडीएम रहते रिंकू सिंह के साथ बड़ा विवाद जुड़ा था। उन्होंने एक वकील के मुंशी को तहसील परिसर में खुले में पेशाब करते हुए पकड़ लिया और उठक-बैठक कराई थी। इससे वकील आक्रोशित हो गए और रिंकू सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मामला इतना बढ़ गया कि रिंकू सिंह ने खुल वकीलों के सामने कान पकड़कर उठक-बैठक की थी और माफी मांगनी पड़ी थी।

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इस्तीफे के ऐलान से मचा हड़कंप

शाहजहांपुर में हुए उठक-बैठक कांड के बाद रिंकू सिंह को साइड लाइन कर दिया गया था। उन्हें यहां से हटाकर लखनऊ में राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया था। यहां उनके पास कोई खास जिम्मेदारी नहीं थी। इससे नाराज होकर इसी साल अप्रैल में बिना काम वेतन लेने को भी गलत बताते हुए प्रशासनिक सेवा से ही इस्तीफे का ऐलान कर रिंकू सिंह ने हड़कंप मचा दिया था। हालांकि बाद में तकनीकी आधार पर इस्तीफा वापस हो गया और उन्हें जालौन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी मिली। अब वहां भी एक विवाद जुड़ गया है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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