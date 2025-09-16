यूपी में कई सचिव, डीजी, मंडलायुक्त बदले; रोशन जैकब समेत 16 सीनियर आईएएस का ट्रांसफर

यूपी में मंगलवार को बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। मुख्य सचिव बनाए गए एसपी गोयल के कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। लखनऊ की मंडायुक्त रोशन जैकब को भी हटा दिया गया है। इसके साथ ही कई मंडलायुक्तों का तबादला किया गया है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार की शाम बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। लखनऊ की मंडायुक्त रोशन जैकब को भी हटा दिया गया है। इसके साथ ही कई मंडलायुक्तों का तबादला किया गया है। लखनऊ के साथ ही प्रयागराज और बरेली के मंडलायुक्त बदल दिए गए हैं। यूपी में नए मुख्य सचिव एसपी गोयल के आने के बाद आईएएस अफसरों का पहला तबादला है। गोयल ने 31 जुलाई को कार्यभार संभाला था। हालांकि इसके बाद वह बीमारी के कारण लंबी छुट्टी पर भी चले गए थे। कुल 16 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। इनमें 10 महिला आईएएस अधिकारी हैं।

विजय विश्वास पन्त को प्रयागराज के मंडलायुक्त के पद से लखनऊ का मंडलायुक्त बना दिया गया है। लखनऊ की मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब को यहां से हटाकर सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग और आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन बनाया गया है। श्रीमती सौम्या अग्रवाल को मंडलायुक्त बरेली के पद से हटाकर मंडलायुक्त, प्रयागराज बनाया गया है। श्रीमती अनामिका सिंह को सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पद से हटाकर मंडलायुक्त, बरेली बनाया गया है।

सुहास एलवाई को सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के साथ महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्रीमती चैत्रा वी. को महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के पद से हटाकर महानिदेशक, आयुष, उत्तर प्रदेश बनाया गया है। नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय कुमार खत्री को प्रभारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाया गया है।

श्रीमती कंचन वर्मा को महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पद से हटाकर राजस्व परिषद का आयुक्त एवं सचिव बनाया गया है। श्रीमती मोनिका रानी को विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग के पद से हटाकर प्रभारी महानिदेशक, स्कूल शिक्षा बनाया गया है।

राजेश कुमार-2 को आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के पद से हटाकर महानिदेशक, पर्यटन बनाया गया है। श्रीमती किंजल सिंह को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा के पद से हटाकर परिवहन आयुक्त बनाया गया है। परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह को सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बनाया गया है।