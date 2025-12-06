यूपी में वापस लौटीं IAS अफसर कामिनी चौहान रतन, योगी सरकार ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
यूपी सरकार ने 1997 बैच की आईएएस कामिनी चौहान रतन को प्रमुख सचिव राज्य कर बनाया है। अभी तक इसका प्रभार एम देवराज के पास था। देवराज ने इस विभाग में रहने के दौरान जीएसटी चोरी रोकने के साथ ही विभाग में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान चलाया।
वरिष्ठ आईएएस अफसर कामिनी चौहान रतन प्रतिनियुक्ति पर यूपी में वापस लौट गई हैं। यूपी सरकार ने 1997 बैच की आईएएस कामिनी चौहान रतन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कामिनी चौहान को प्रमुख सचिव राज्य कर बनाया है। अभी तक इसका प्रभार एम देवराज के पास था। देवराज ने इस विभाग में रहने के दौरान जीएसटी चोरी रोकने के साथ ही विभाग में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान बहुत से अधिकारियों को निलंबित करने के साथ ही बर्खास्त भी किया गया। कामिनी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के बाद 25 नवंबर को नियुक्ति विभाग में अपने ज्वाइनिंग दी है। वह 6 दिसंबर 2019 को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गई थीं। वह 11 जनवरी 2018 से 17 जनवरी 2019 तक इसी विभाग में आयुक्त के पद पर रह चुकी हैं।
एम देवराज को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग का प्रमुख सचिव बनाए जाने के साथ ही 12 अगस्त 2024 को राज्य कर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। देवराज ने रोजाना समीक्षा बैठकों के माध्यम से विभागीय अधिकारियों को टैक्स चोरी पर रोक लगाने में लगाया। अवैध रूप से बनने वाले पान मसाला कारोबारियों पर शिकंजा कसा। उन्होंने विभाग के भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। झांसी मामले में निलंबित चल रहे अधिकारी को बर्खास्त तक किया।