यूपी में 1995 बैच के IAS अमोद कुमार की वापसी, केंद्र ने मूल काडर में लौटने की दी अनुमति

संक्षेप: यूपी काडर के वर्ष 1995 बैच के आईएएस अधिकारी अमोद कुमार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस अपने मूल काडर में लौटेंगे। केंद्र सरकार ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए यूपी वापसी की अनुमति दे दी है। वह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे।

यूपी काडर के वर्ष 1995 बैच के आईएएस अधिकारी अमोद कुमार की वापसी होगी। केंद्र सरकार ने उन्हें प्रतिनियुक्ति से अपने मूल काडर में वापस आने की अनुमति दे दी है। अमोद कुमार ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए यूपी में वापस आने का अनुरोध किया था।

अमोद कुमार केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। अमोद दिसंबर 2021 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे। वहीं, आईएएस समीर वर्मा ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। राज्य सरकार ने वर्मा 19 जून को आईजी स्टांप के पद से हटाकर प्रतीक्षारत किया था। उसके बाद 8 अक्तूबर को उन्हें सचिव नियोजन और महानिदेशक अर्थ एवं संख्या के पद पर तैनाती दी गई। उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, वर्मा ने नियुक्ति विभाग से स्टडी लीव मांगी थी, पर यह मंजूर नहीं हुई।

डीएम ने तीन एसडीएम का किया तबादला उधर, मुजफ्फरगनर डीएम उमेश मिश्रा ने तीन एसडीएम का तबादला किया है। जिसमें से दो एसडीएम को अलग-अलग तहसील की जिम्मेंदारी सौंपी है, वहीं तीसरे एसडीएम को मुख्यालय पर सम्बद्ध किया है।