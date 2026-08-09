स्कूलों में क्लास लेंगे IAS-IPS, यूपीएससी-नीट समेत इन परीक्षाओं की करवाएंगे तैयारी
यूपी के स्कूलों में आईएएस-आईपीएस क्लास लेंगे। जिलों के डीएम को निर्देश जारी किए गए हैं। आईएएस-आईपीएस टीचर बनकर यूपीएससी, जेईई, यूपीपीएससी, एनडीए समेत अन्य परीक्षाओं को तैयार करवाएंगे।
ज्ञान प्रकाश, हिन्दुस्तान, लखनऊ। यूपी में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में स्कूल स्तर से तैयार करने की जिम्मेदारी आईएएस-आईपीएस और आईएफएस अफसर निभाएंगे। इंटरमीडिएट (11वीं-12वीं) स्तर के विद्यार्थियों को सीधे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के युवा अधिकारियों से मार्गदर्शन पाने का मौका मिलेगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस संबंध में ‘शीर्ष प्राथमिकता’ का शासनादेश जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों को इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। हर महीने कम-से-कम एक स्कूल का दौरा करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है।
अफसर प्रत्येक माह कम से कम एक इंटरमीडिएट स्कूल का अनिवार्य रूप से भ्रमण करेंगे। यह नियम सिर्फ सरकारी (राजकीय) स्कूलों पर ही नहीं, बल्कि अशासकीय, वित्तविहीन और निजी स्कूलों पर भी समान रूप से लागू होगा। जिलाधिकारियों को हर महीने अधिकारियों का एक रोस्टर तैयार करना होगा। औपचारिक सम्बोधन में भाषणबाजी नहीं होगी, सवाल-जवाब पर जोर देना होगा।
प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट
प्रत्येक माह की पांच तारीख तक शासन को रिपोर्ट भेजनी होगी। इसके लिए त्रिस्तरीय ट्रैकिंग व्यवस्था बनाई गई है। हर महीने की 05 तारीख तक जिले को भ्रमण की संख्या, स्कूल का नाम, अधिकारी का नाम, चर्चा का विषय और छात्रों से मिले सुझावों का ब्योरा माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेजना होगा। जिलाधिकारी खुद इसकी समीक्षा करेंगे और मंडल स्तर पर मंडलायुक्तों को भी इसकी मॉनिटरिंग करनी होगी।
इन परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों का सहयोग करेंगे
यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएसएसएससी, एसएससी, एनडीए, आईआईटी-जेईई, नीट, सीयूईटी यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसी परीक्षाओं के टिप्स छात्रों को दिए जाएंगे। अधिकारी छात्रों को कॅरियर प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, लक्ष्य निर्धारण, पढ़ाई के प्रभावी तरीके के टिप्स देंगे। साथ ही वित्तीय साक्षरता, संचार कौशल, बिजनेस मैनेजमेंट, साइबर सुरक्षा, नशा मुक्ति और तनाव प्रबंधन भी सिचाएंगे। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार की युवाओं से जुड़ी प्रमुख योजनाएं, उद्यमिता और स्टार्ट-अप के अवसरों की भी जानकारी दी जाएगी।
डीएम बनाएंगे रोस्टर, हर महीने होगी समीक्षा
इस पूरी योजना की जिम्मेदारी डीएम को दी गई है। डीएम हर महीने अधिकारियों के स्कूल भ्रमण का रोस्टर तैयार करेंगे और इसकी जानकारी महीने की 5 तारीख तक शासन को भेजेंगे। इसमें अधिकारी का नाम, स्कूल और दौरे की तारीख जैसी जानकारी शामिल होगी। कमिश्नर समय-समय पर इस कार्यक्रम की समीक्षा करेंगी, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) समन्वय का काम करेंगे।
अलीगढ़ डीएम, अविनाश कुमार ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जिले में तैनात युवा प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालयों में विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें कैरियर, प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा, रोजगार एवं उद्यमिता के संबंध में मार्गदर्शन देंगे। युवा अधिकारियों के अनुभव विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जगाने और उनके उज्ज्वल भविष्य को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें