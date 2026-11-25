अनुप्रिया की नाराजगी पर पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने अपनी बातें खुलकर रखीं। पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने खुल कर कहा कि मैंने वोट, नोट और पोस्ट की ठेकेदारी मैने बंद करा दी थी। मैं जहां रहती हूं वहां ये न्याय बंदी ताला तोड़ देती हूं।

यूपी में प्रशासनिक सेवा छोड़ने के कुछ ही हफ़्तों के बाद ही राजनीति में एंट्री ले चुकी पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया से नाराजगी पर अपनी बातें रखी हैं। एक पॉडकास्ट के दौरान अनुप्रिया की नाराजगी पर पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने खुल कर कहा कि मैंने वोट, नोट और पोस्ट की ठेकेदारी बंद करा दी थी। मैं जहां रहती हूं वहां ये न्याय की ताला बंदी तोड़ देती हूं। बाधा के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब आईएएस अच्छा काम करता तो फिर किसी को राजनीतिक फायदा कैसे मिल सकता है। मेरा ट्रांसफर मिर्जापुर के जिलाधिकारी पद से इसीलिए हुआ।

पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने अनुप्रिया पटेल जाति और धर्म की राजनीति करने वाली नेता हैं। वह खुलेआम ऐसी राजनीति करती है। एक बार मैं फ्लाइट से सफर कर रही थी। उस फ्लाइट में मेरी और अनुप्रिया पटेल की सीट अगल-बगल थी। इस दौरान सबसे लंबी बातचीत हुई। इसके बाद दूसरे दिन मेरा ट्रांसफर हो गया। पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने कहा कि ट्रांसफर किसने कराया से ज्यादा जानना जरूरी की नाराजगी क्यों है। दिव्या ने कहा कि मैंने वोट, नोट और पोस्ट की ठेकेदारी मैने बंद करा दी थी। अनुप्रिया के लिए बाधा के सवाल पर दिव्या मित्तल ने कहा कि चलो वो जो करना चाहती हैं कर लेते हैं लहुरियादर में पानी पहुंचा देते हैं। मैंने एक कार्यक्रम उन्हें बुलाया, इससे पहले मेरा ट्रांसफर हो गया।