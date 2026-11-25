वोट, नोट और पोस्ट की ठेकेदारी मैने बंद करा दी थी, अनुप्रिया की नाराजगी पर बोलीं IAS दिव्या मित्तल
अनुप्रिया की नाराजगी पर पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने अपनी बातें खुलकर रखीं। पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने खुल कर कहा कि मैंने वोट, नोट और पोस्ट की ठेकेदारी मैने बंद करा दी थी। मैं जहां रहती हूं वहां ये न्याय बंदी ताला तोड़ देती हूं।
यूपी में प्रशासनिक सेवा छोड़ने के कुछ ही हफ़्तों के बाद ही राजनीति में एंट्री ले चुकी पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया से नाराजगी पर अपनी बातें रखी हैं। एक पॉडकास्ट के दौरान अनुप्रिया की नाराजगी पर पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने खुल कर कहा कि मैंने वोट, नोट और पोस्ट की ठेकेदारी बंद करा दी थी। मैं जहां रहती हूं वहां ये न्याय की ताला बंदी तोड़ देती हूं। बाधा के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब आईएएस अच्छा काम करता तो फिर किसी को राजनीतिक फायदा कैसे मिल सकता है। मेरा ट्रांसफर मिर्जापुर के जिलाधिकारी पद से इसीलिए हुआ।
पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने अनुप्रिया पटेल जाति और धर्म की राजनीति करने वाली नेता हैं। वह खुलेआम ऐसी राजनीति करती है। एक बार मैं फ्लाइट से सफर कर रही थी। उस फ्लाइट में मेरी और अनुप्रिया पटेल की सीट अगल-बगल थी। इस दौरान सबसे लंबी बातचीत हुई। इसके बाद दूसरे दिन मेरा ट्रांसफर हो गया। पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने कहा कि ट्रांसफर किसने कराया से ज्यादा जानना जरूरी की नाराजगी क्यों है। दिव्या ने कहा कि मैंने वोट, नोट और पोस्ट की ठेकेदारी मैने बंद करा दी थी। अनुप्रिया के लिए बाधा के सवाल पर दिव्या मित्तल ने कहा कि चलो वो जो करना चाहती हैं कर लेते हैं लहुरियादर में पानी पहुंचा देते हैं। मैंने एक कार्यक्रम उन्हें बुलाया, इससे पहले मेरा ट्रांसफर हो गया।
13 साल की प्रशासनिक सेवा के बाद बनाई है राजनीतिक पार्टी
आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने करीब 13 साल की प्रशासनिक सेवा के बाद नौकरी छोड़ने के बाद राजनीति में एंट्री ली। वे मिर्जापुर और देवरिया जैसे जिलों में जिलाधिकारी के पद पर तैनात रह चुकी हैं। अपने कार्यकाल के दौरान दिव्या मित्तल की पहचान सख्त प्रशासनिक कार्यशैली और फैसलों को लेकर चर्चा में रहने वाली अधिकारी के रूप में बनी। हालांकि, उनकी तैनाती के दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ मतभेदों की चर्चाएं भी सामने आती रही हैं। मिर्जापुर में विकास कार्यों को लेकर स्थानीय नेताओं के साथ उनके टकराव की बात कही जाती रही है। बीते दिनों दिव्या मित्तल ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही अपनी नई पार्टी ‘जननीति भारत’ की घोषणा की। उन्होने कहा कि राजनीति आप पर राज करती है, लेकिन ये दल आपके राज के लिए बना है। इस दौरान उन्होंने पार्टी के तीन वचन को भी बताया था कि कहा कि पहला वचन- जन से नीति और नीति से भारत। दूसरा वचन- हर फैसला जरूरत देख कर लिया जाएगा। तीसरा वचन- जरूरत से फैसला, फैसले में बराबरी।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें