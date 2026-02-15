IAS दिव्या मित्तल ने महिला अधिकारियों संग किया डांस, भगवान शंकर के हल्दी कार्यक्रम में पहुंची थीं DM

भजन के बाद श्रोताओं की मांग पर गायक कलाकारों ने होली गीत शुरू किया। जिस पर DM दिव्या मित्तल के साथ ही सभी महिला अधिकारियों ने डांस करना शुरू किया। जिसे देख नगर पंचायत की अध्यक्ष सुधा निगम और मेला मालकिन सतासी स्टेट की राजकुंवरि कादम्बरी सिंह ने डांस करना शुरू कर दिया। सभी ने फूलों की होली भी खेली।

उत्तर प्रदेश के देवरिया की डीएम दिव्या मित्तल अपने अच्छे कामों के लिए अक्सर चर्चा में रहती हैं। अब वह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने होली के गीतों पर कुछ अन्य महिला अधिकारियों संग जमकर डांस किया। डीएम दिव्या मित्तल के साथ ही देवरिया की अन्य महिला अधिकारी रुद्रपुर में भगवान शंकर के हल्दी कार्यक्रम में पहुंची थीं।

महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर शनिवार को पौराणिक तीर्थ स्थली श्री दुग्धेश्वर नाथ मन्दिर में भूत भावन भगवान शंकर के हल्दी का कार्यक्रम था। जिसमें मन्दिर परिसर में शिव जागरण और विशाल भण्डारा का आयोजन किया गया था। भगवान के हल्दी श्रृंगार आरती और शिव जागरण में शामिल होने के लिए डीएम दिव्या मित्तल के साथ ही एडीएम वित्त एवं रजस्व रामशंकर सिंह, प्रशासन प्रेम नारायण सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा, एसडीएम सलेमपुर दिशा श्रीवास्तवा, एसडीएम न्यायिक दीपराज, एसडीएम भाटपार रानी रत्नेश तिवारी, एसडीएम बरहज विपिन द्विवेदी, देवरिया सदर की एएसडीएम सीमा पाण्डेय, एसडीएम नम्रता सिंह, एसडीएम अवधेश निगम श्रीदुग्धेश्वरनाथ मन्दिर रुद्रपुर पहुंचे। जहां एसडीएम हरिशंकर लाल, सीओ रुद्रपुर हरी राम यादव के साथ ही सीओ भाटपार रानी अंशुमन श्रीवास्तव पहले से मौजूद रहे। शिव जागरण में गायक एक बाद एक भगवान शंकर के भजन प्रस्तुत कर रहे थे। इस दौरान एसडीएम सलेमपुर दिशा श्रीवास्तव ने भी एक भजन प्रस्तुत किया।

भजन के बाद श्रोताओं की मांग पर गायक कलाकारों ने होली गीत शुरू किया। जिस पर डीएम दिव्या मित्तल के साथ ही सभी महिला अधिकारियों ने डांस करना शुरू किया। जिसे देख नगर पंचायत की अध्यक्ष सुधा निगम व मेला मालकिन सतासी स्टेट की राजकुंवरि कादम्बरी सिंह ने डांस करना शुरू कर दिया। इस दौरान सभी ने फूलों की जमकर होली भी खेली।

धूप ही तो है पिघल थोड़े जाएंगे देवरिया की डीएम के तौर पर आईएएस दिव्या मित्तल की तैनाती साल-2024 में हुई थी। अपनी तैनाती के कुछ समय बाद ही डीएम ऐक्शन मोड में आ गई थीं। तब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान डीएम का एक कथन काफी चर्चा में आया था। हुआ ये था कि दौरे के दौरान डीएम ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई थी।