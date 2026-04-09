ज्ञानेश से बहस के बाद बंगाल से बैरंग लौटे IAS अनुराग, अब यूपी में लटकी कार्रवाई की तलवार
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से बहस के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए यूपी कॉडर के आईएएस अनुराग यादव वापस लौट आए हैं। अब यूपी में कार्रवाई की तलवार लटकी है।
UP News: आईएएस अनुराग यादव सुर्खियों में हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से बहस के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए यूपी कॉडर के आईएएस अनुराग यादव वापस लौट आए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर उनके खिलाफ नियुक्ति विभाग कार्रवाई कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ मुख्य सचिव को पत्र भेज दिया है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है।
यूपी से दो दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारी विभिन्न राज्यों में पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए हैं। अनुराग यादव को बंगाल चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया था। चुनाव आयोग ने दिल्ली से बंगाल चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को वर्चुअल बैठक की। इसमें पश्चिम बंगाल के डीजीपी, मुख्य सचिव, पर्यवेक्षक और राज्य के तमाम अधिकारियों को बुलाया था।
अनुराग यादव प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी
चुनाव आयोग ने कूच बिहार दक्षिण के पर्यवेक्षक अनुराग यादव से उनके विधानसभा में पड़ने वाली कुल पोलिंग बूथ की जानकारी मांगी। बताते हैं कि इसकी जानकारी वह नहीं दे पाए। काफी देर जानकारी जुटाने के बाद जब वह बाले, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनको डांट दिया। इस पर आईएएस अनुराग यादव ने कहा कि आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, हमने इस सेवा में अपने 25 साल दिए हैं, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। इसके बाद ही उन्हें पर्यवेक्षक पद से हटाते हुए वापस जाने को बोल दिया गया। अनुराग यादव प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं और हाल ही में उन्हें समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके पहले वह सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव थे। अनुराग यादव का 2000 बैच के आईएएस हैं।
आईएएस अधिकारी रहे अभिषेक सिंह को इसी तरह 2022 में वापस भेजा गया था
उत्तरप प्रदेश कॉडर के वर्ष 2011 के आईएएस अधिकारी रहे अभिषेक सिंह को इसी तरह वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान गुजरात से वापस भेजा गया था। पर्यवेक्षक बनाए जाने के दौरान उन्होंने गाड़ी के आगे खड़े होकर फोटो खिंचाने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने अभिषेक सिंह को वापस कर दिया था। यहां बता दें कि अभिषेक सिंह ने आईएएस सेवा से इस्तीफा दे दिया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें