यूपी की इस आईएएस अफसर ने वीआरएस लिया, सामने आई ये वजह

संक्षेप: इस साल सितम्बर में बरेली कमिश्नर के तौर पर ट्रांसफर रद्द होने के बाद IAS अनामिका सिंह को खाद्य एवं रसद विभाग का आयुक्त बनाया गया था। चर्चा है कि वह केंद्र में डेपुटेशन पर जाना चाहती थीं लेकिन NOC नहीं मिलने पर उन्होंने VRS ले लिया है। इसे लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है।

IAS Anamika Singh's VRS: यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यहां वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनामिका सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृति (VRS) ने ले लिया है। चर्चा है कि अनामिका सिंह केंद्र में डेपुटेशन पर जाने के लिए एनओसी मांग रही थीं। एनओसी नहीं मिल पाने की वजह से उन्होंने अब अपनी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृति मांग ली है। 2004 बैच की आईएएस अफसर अनामिका सिंह नीति आयोग में डायरेक्टर के पद पर भी रह चुकी हैं। अनामिका सिंह की छवि एक सक्षम और ऐक्टिव रहने वाली अधिकारी के तौर पर रही है। उनके वीआरएस को लेकर यूपी के प्रशासनिक हलके में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि पिछले सितंबर महीने में अनामिका सिंह को बरेली का कमिश्नर बनाया गया था। हालांकि दो दिन बाद ही उनका तबादला रद्द कर दिया गया था। आईएएस अनामिका सिंह के तबादले को रद्द करने के बाद शासन ने उनकी जगह भूपेंद्र एस चौधरी को बरेली का कमिश्नर बनाया था। अनामिका सिंह वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में सचिव का काम संभाल रही थीं। बरेली कमिश्नर के तौर पर ट्रांसफर रद्द होने के बाद उन्हें खाद्य एवं रसद विभाग का आयुक्त बनाया गया। वहीं उनकी जगह खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त रहे भूपेंद्र एस चौधरी को बरेली का नया कमिश्नर बनाया गया। इस बदलाव पर तब भी प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हुई थी।