आईएएस अभिषेक प्रकाश की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है निलंबन

रिश्वतखोरी में निलंबित हुए आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राज्य सरकार उनकी निलंबन अवधि एक साल तक बढ़ा सकती है। इसके लिए यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी है।

रिश्वतखोरी में निलंबित हुए आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राज्य सरकार उनकी निलंबन अवधि एक साल तक बढ़ा सकती है। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हाल ही में अभिषेक प्रकाश के निलंबन को लेकर बैठक हुई। बताते हैं कि इसमें निलंबन अवधि और बढ़ाने को लेकर सहमति बन गई है। इसके बाद राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है।

आईएएस अभिषेक प्रकाश को 20 मार्च 2025 को निलंबित किया गया था। निलंबन अवधि को 20 सितंबर को छह माह पूरा हो जाएगा। आमतौर पर किसी भी आईएएस अफसर का निलंबन छह माह की अवधि तक होता है। इसके बाद उसे बहाल कर दिया जाता है। मगर गंभीर मामलों में राज्य सरकार निलंबन अवधि को एक साल तक बढ़ा सकती है। नियुक्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इससे अधिक समय तक आईएएस को निलंबित रखने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है।

सूत्रों के मुताबिक, निलंबन अवधि बढ़ाए जाने को लेकर यूपी सरकार का तर्क है कि अभिषेक प्रकाश के मामले में अभी भी जांच चल रही है। लिहाजा निलंबन अवधि को बढ़ाया जाना जरूरी है। रिश्वत मांगने के आरोपों में नियुक्ति विभाग आईएएस अभिषेक प्रकाश को चार्जशीट दे चुका है। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में जिन बिंदुओं को उठाया गया है, उसमें सभी बिंदुओं के जवाब निलंबित आईएएस ने दे दिए हैं। इसका परीक्षण नियुक्ति विभाग द्वारा किया जा रहा है।