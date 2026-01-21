प्रयागराज में IAF का विमान क्रैश नहीं हुआ, पायलट्स ने दिखाई बड़ी सूझ बूझ; लाइव वीडियो वायरल

संक्षेप: इस प्रशिक्षु विमान ने प्रशिक्षण के लिए बुधवार दोपहर में उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई। विमान तेजी से ऊंचाई खोने लगा। तब पायलट्स ने विमान को आबादी वाले क्षेत्र से तालाब की ओर मोड़ दिया। ऐसा करके उन्होंने आबादी वाले क्षेत्र को बड़े नुकसान से बचा लिया।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इंडियन एयरफोर्स (IAF) का ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान शहर के केपी कॉलेज के पास एक तालाब में गिरा है। गनीमत रही कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। उधर इस घटना के बाद सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें विमान एक पैराशूट के सहारे धीरे-धीरे नीचे आता हुआ दिख रहा है। कई यूजर्स का कहना है कि प्रयागराज में भारतीय वायुसेना का ट्रेनी विमान क्रैश नहीं हुआ बल्कि उसकी सफल लैंडिंग हुई है। इंजन में खराबी देखने के बाद दोनों पायलटों ने विमान का पैराशूट खोल दिया और फिर सुरक्षित ढंग से विमान को उतारा। यूजर्स का ये भी कहना है कि विमान यदि आबादी में उतरता तो जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था।

मिली जानकारी के अनुसार इस प्रशिक्षु विमान ने प्रशिक्षण के लिए बुधवार दोपहर में उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद पायलटों ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। इस बीच विमान तेजी से ऊंचाई खोने लगा। तब विमान को आबादी वाले क्षेत्र से पायलट्स ने तालाब की ओर मोड़ दिया। ऐसा करके उन्होंने आबादी वाले क्षेत्र को बड़े नुकसान से बचा लिया।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विमान पैराशूट के सहारे धीरे-धीरे नीचे आ रहा था। विमान जैसे ही पानी में गिरा उन्हें तेज आवाज सुनाई दी। दुर्घटना के से ठीक पहले दोनों पायलट सुरक्षित ढंग से बाहर निकलने (Eject) में सफल रहे। इसके बाद उन्हें तालाब से सुरक्षित ढंग से बाहर निकाल लिया गया। स्थानीय लोगों ने भी इसमें मदद की। विमान को खींचने के लिए रस्सी मंगाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए वायुसेना ने जांच के आदेश दिए हैं।