प्रयागराज में IAF का विमान क्रैश नहीं हुआ, पायलट्स ने दिखाई बड़ी सूझ बूझ; लाइव वीडियो वायरल

प्रयागराज में IAF का विमान क्रैश नहीं हुआ, पायलट्स ने दिखाई बड़ी सूझ बूझ; लाइव वीडियो वायरल

संक्षेप:

इस प्रशिक्षु विमान ने प्रशिक्षण के लिए बुधवार दोपहर में उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई। विमान तेजी से ऊंचाई खोने लगा। तब पायलट्स ने विमान को आबादी वाले क्षेत्र से तालाब की ओर मोड़ दिया। ऐसा करके उन्होंने आबादी वाले क्षेत्र को बड़े नुकसान से बचा लिया।

Jan 21, 2026 05:20 pm ISTAjay Singh संवाददाता, प्रयागराज
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इंडियन एयरफोर्स (IAF) का ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान शहर के केपी कॉलेज के पास एक तालाब में गिरा है। गनीमत रही कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। उधर इस घटना के बाद सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें विमान एक पैराशूट के सहारे धीरे-धीरे नीचे आता हुआ दिख रहा है। कई यूजर्स का कहना है कि प्रयागराज में भारतीय वायुसेना का ट्रेनी विमान क्रैश नहीं हुआ बल्कि उसकी सफल लैंडिंग हुई है। इंजन में खराबी देखने के बाद दोनों पायलटों ने विमान का पैराशूट खोल दिया और फिर सुरक्षित ढंग से विमान को उतारा। यूजर्स का ये भी कहना है कि विमान यदि आबादी में उतरता तो जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था।

मिली जानकारी के अनुसार इस प्रशिक्षु विमान ने प्रशिक्षण के लिए बुधवार दोपहर में उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद पायलटों ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। इस बीच विमान तेजी से ऊंचाई खोने लगा। तब विमान को आबादी वाले क्षेत्र से पायलट्स ने तालाब की ओर मोड़ दिया। ऐसा करके उन्होंने आबादी वाले क्षेत्र को बड़े नुकसान से बचा लिया।

ये भी पढ़ें:प्रयाग में वायुसेना का ट्रेनी विमान क्रैश, इंजन में खराबी के बाद तालाब में गिरा

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विमान पैराशूट के सहारे धीरे-धीरे नीचे आ रहा था। विमान जैसे ही पानी में गिरा उन्हें तेज आवाज सुनाई दी। दुर्घटना के से ठीक पहले दोनों पायलट सुरक्षित ढंग से बाहर निकलने (Eject) में सफल रहे। इसके बाद उन्हें तालाब से सुरक्षित ढंग से बाहर निकाल लिया गया। स्थानीय लोगों ने भी इसमें मदद की। विमान को खींचने के लिए रस्सी मंगाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए वायुसेना ने जांच के आदेश दिए हैं।

ये भी पढ़ें:ऐक्शन मोड में एंटी करप्शन टीम, अब बिजली निगम का टेंडर बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार

काफी व्यस्त इलाका है

विमान जिस केपी कॉलेज के पास गिरा है वो काफी व्यस्त इलाके में है। लोगों का कहना है कि यदि कहीं यह विमान रिहायशी इलाके में गिर जाता तो जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था। पायलटों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से बच गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
