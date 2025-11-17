Hindustan Hindi News
यूपी के इस जिले में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, देखने के लिए ग्रामीणों की जुटी भीड़

संक्षेप: बरेली में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। खेत में अचानक हेलीकॉप्टर के उतरने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर दौड़ पड़ी।

Mon, 17 Nov 2025 05:58 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बरेली
यूपी के बरेली में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। खेत में अचानक हेलीकॉप्टर के उतरने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर दौड़ पड़ी। दरअसल वायुसेना के हेलीकॉप्टर एएलएच में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद हेलीकॉप्टर को खेत में ही उतारना पड़ गया। हेलीकॉप्टर में खराबी की सूचना पर अधिकारी तकनीकी टीम के साथ आनन-फानन में मौके पर पहुंचे। वायुसेना ने सोशल मीडिया एक्स पर हेलीकॉप्टर की फोटो के साथ पूरी जानकारी साझा की।

वायुसेना ने एक्स पर लिखा, हेलीकॉप्टर (एएलएच) ने एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान उड़ान भरी। कुछ दूर चलने के बाद हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराब आ गई। जिसके चलते बरेली जिले के मीरगंज के गोरा गांव में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर के सुरक्षित उतरने के बाद संबंधित अफसरों को इसकी जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही अधिकारी तकनीकी टीम के साथ दूसरे हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंचे। वायुसेना ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस जगह पर हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतरा गया है वहां जमीन पर किसी भी तरह की क्षति या चोट की सूचना नहीं है। बचाव दल को रवाना कर दिया गया है।

हेलीकॉप्टर उतरने की सूचना मिलते ही दौड़ पड़े ग्रामीण और बच्चे

आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर को लोग अक्सर देखते ही रहते हैं लेकिन जमीन पर उतरे हेलीकॉप्टर को नजदीक से देखने की बेताबी अलग ही दिखती है। फिर चाहें बच्चें हो या फिर बड़े सभी में इसकी ललक देखने को मिलती है। सोमवार को मीरगंज में क्षेत्र में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की अचानक से लैंडिंग हुई। इसकी जानकारी जैसे गांव में लगी तो ग्रामीण और बच्चे अपने-अपने कामों को छोड़कर मौके पर पहुंच गए। हेलीकॉप्टर को देखकर जो उनके चेहरे पर झलक थी वह अलग ही नजर आ रही थी।

