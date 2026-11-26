सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने मैंने अभी कहा था कि अखिलेश साहब से। जेल में मैं बेटे अब्दुल्ला और लोगों से कभी-कभी कहता था कि दिल चाहता है कि छह महीने के लिए अखिलेश भी जेल जाते हैं।

लखनऊ में घोषणा पत्र जारी होने से समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जेल के दिनों के अनुभव साझा किए। आजम खान ने कहा कि मैंने अभी कहा था कि अखिलेश साहब से। मैं बेटे अब्दुल्ला और लोगों से कभी-कभी कहता कि दिल चाहता है कि छह महीने के लिए अखिलेश भी जेल जाते हैं। ताकि वो सच मालूम होता कि कैसे गुजरते हैं दिन और कैसे गुजरती हैं रातें और क्या होता हैं।

आजम ने आगे अपने दर्द को बयां करते हुए कहा कि उन्हें, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम को नफरत, अपमान व कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि परिवार से अलग होने और भविष्य को लेकर अनिश्चितता ने गहरे भावनात्मक जख्म दिए। आजम ने आरोप लगाया कि उनके परिवार को जरूरत से ज्यादा सजा दी गई और राजनीतिक बंदियों के परिवारों के साथ ऐसा व्यवहार पहले नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें यह भी पता नहीं था कि अधिकारियों द्वारा अलग-अलग ले जाए जाने के बाद वह और उनका बेटा फिर मिल पाएंगे या नहीं।

आगे कोई किसी के दिल या शरीर को जख्मी नहीं कर सकेगा आजम खान ने कहा कि घोषणापत्र ऐसा आश्वासन भी बने कि भविष्य में किसी के दिल या शरीर को चोट पहुंचाने वाला कोई हाथ न उठ सके। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एक ऐसा मरहम तैयार करने में कामयाब होंगे, जो न सिर्फ जख्मों का इलाज करेगा, बल्कि इस बात की जमानत देगा कि आगे कोई किसी के दिल या शरीर को जख्मी नहीं कर सकेगा।2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयार पार्टी के घोषणापत्र को बृहस्पतिवार को अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण का खाका बताया।

अन्याय और अत्याचार नहीं होने देने का भरोसा भी देगा उन्होंने कहा कि यह घोषणापत्र लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के साथ-साथ भविष्य में किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होने देने का भरोसा भी देगा। 'सत्ताईस का संकल्प, पीडीए का प्रणपत्र, जन-मन का घोषणापत्र' कार्यक्रम में पार्टी के घोषणापत्र के विमोचन से पहले खान ने बिना किसी दल का नाम लिए कुछ राजनीतिक शक्तियों पर कमजोर वर्गों को निशाना बनाने, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने और विरोधियों को सत्ता में आने से रोकने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतों का मकसद खुद कुछ हासिल करना या किसी को कुछ दिलाना नहीं, बल्कि दूसरों की संभावनाओं को बिगाड़ना रह गया है।