आजम खान अब पूरी तरह चुनावी मोड में उतर आए हैं। चंद्रशेखर को इशारों ही इशारों में चेतावनी देते हुए आजम खान ने कहा कि चंद्रशेखर की जीत नगीना के मुसलमानों के वोटों से हुई है। वह जल्द ही नगीना जाकर वहां के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करेंगे कि भाई, तुमने खंजर दे दिया मेरे दिल में उतारने के लिए।

रामपुर, प्रमुख संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने हैदराबादी बिरयानी वाले बयान के बाद अब नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर तंज कसा है। चंद्रशेखर को इशारों ही इशारों में चेतावनी देते हुए आजम खान ने कहा कि चंद्रशेखर की जीत नगीना के मुसलमानों के वोटों से हुई है। वह जल्द ही नगीना जाकर वहां के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। मीडिया चैनलों से बातचीत में आजम खान ने कहा, "मैं नगीना जाऊंगा और मुसलमानों का शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई, तुमने खंजर दे दिया मेरे दिल में उतारने के लिए।"

हाल ही में जेल से बाहर आए आजम खान अब पूरी तरह चुनावी मोड में उतर आए हैं। उनके इस बयान को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति में चंद्रशेखर और ओवैसी की राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों की काट के तौर पर देखा जा रहा है।

खंजर वाले बयान पर चंद्रशेखर ने दिया जवाब आजाद समाज पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी शिवम कुमार के मुताबिक, आजम खान के खंजर वाले बयान पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई उनसे नहीं, भाजपा से है। आजम खान उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं। पार्टी को आगे बढ़ाने और अपने नेता के निर्देश पर उन्हें बहुत कुछ बोलना पड़ता होगा। वरना उनके और आजम खान के रिश्ते इतने खराब नहीं हैं कि वह इस तरह का बयान दें।

वेस्ट यूपी में मुस्लिम राजनीति गर्माएंगे आजम हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद हाल में सलाखों से बाहर आए आजम खान रोज निजी चैनलों पर इंटरव्यू देकर सियासी ताप चढ़ाए हुए हैं। आजम खान अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुस्लिम राजनीति का पारा चढ़ाएंगे। हैदराबादी बिरयानी वाला बयान देकर ओवैसी पर तंज कसने के बाद उन्होंने निजी चैनलों पर चंद्रशेखर के सांसद बनने पर कहा कि मुसलमानों के वोट से वह सांसद बने हैं, मैं नगीना जाऊंगा और मुसलमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। इसके पहले उन्होंने-इस खित्ते में लोगों को हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं है, वे मटन और पुलाव पसंद करते हैं...कहकर असदुद्ददीन ओवैसी पर निशाना साधा था। अब उनके निशाने पर नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर भी हैं। एक निजी चैनल पर आजम खान ने कहा कि चंद्रशेखर मुसलमानों के वोटों से एमपी हुए हैं।