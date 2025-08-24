I will stay with my husband for 15 days and with my lover for 15 days, proposal in Panchayat by a married woman who has 15 दिन पति, 15 दिन प्रेमी के साथ रहूंगी, साल में 10 बार भाग चुकी विवाहिता का पंचायत में प्रस्ताव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
15 दिन पति, 15 दिन प्रेमी के साथ रहूंगी, साल में 10 बार भाग चुकी विवाहिता का पंचायत में प्रस्ताव

यूपी के रामपुर में एक विवाहिता ने खुली पंचायत में ही 15 दिन पति और 15 दिन प्रेमी के साथ रहने का प्रस्ताव देकर सभी को दंग कर दिया। इससे पहले एक साल में ही दस बार प्रेमी के साथ फरार हो चुकी विवाहिता को समझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी।

Yogesh Yadav सैदनगर, (रामपुर) संवाददाताSun, 24 Aug 2025 09:54 PM
यूपी के रामपुर में पति-पत्नी और वो का अजब मामला सामने आया है। अब तक दस बार प्रेमी के साथ भाग चुकी विवाहिता ने गांव में बुलाई गई पंचायत में खुला प्रस्ताव रखा कि वह महीने में 15 दिन पति और 15 दिन प्रेमी के साथ रहेगी। विवाहिता का प्रस्ताव सुनकर पति समेत सभी दंग रह गए। पंचायत में पति हाथ जोड़कर पत्नी से बोला कि मुझे माफ करो और अब तुम अपने प्रेमी के साथ ही रहो। यह प्रकरण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

मामला थाना अजीमनगर और टांडा क्षेत्र के दो गांव से जुड़ा हुआ है। अजीमनगर थाना क्षेत्र निवासी एक युवती की शादी डेढ़ वर्ष पूर्व पड़ोस के ही गांव निवासी एक युवक से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद विवाहिता का टांडा क्षेत्र के गांव निवासी युवक के साथ प्रेम प्रसंग हो गया। एक वर्ष पूर्व विवाहिता अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पंचायत के बाद विवाहिता को पति वापस अपने घर बुला लाया। एक वर्ष के अंदर विवाहिता नौ बार अपने प्रेमी के साथ भाग गई। 8 दिन पहले पति ने मामले की शिकायत अजीमनगर पुलिस से की। पति ने मुकदमा लिखवाने से इंकार करते हुए पत्नी को प्रेमी के पास से बुलाकर लाने की अपील की थी।

मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना पुलिस ने पत्नी को बरामद कर पति के हवाले कर दिया। एक रात पति के घर रुकने के बाद पत्नी 10वीं बार फिर से फरार हो गई। पति ने फिर से पत्नी को गायब देखा तो उसके होश उड़ गए। प्रेमी के घर पहुंचे पति ने पत्नी से घर चलने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। पति ने पत्नी को काफी समझाया लेकिन वह नहीं मानी। इस दौरान हुई पंचायत में पत्नी ने महीने में 15 दिन पति तो 15 दिन प्रेमी के साथ रहने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सुनकर पति समेत सभी के होश उड़ गए।

मौके पर बैठे पंच एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पत्नी का प्रस्ताव सुन पति हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला मुझे माफ करो अब तुम अपने प्रेमी के साथ ही रहो। पत्नी को प्रेमी के घर छोड़ पति वापस अपने घर चला आया। मौके पर मौजूद रिश्तेदार एवं पंचायती भी वापस अपने घरों की ओर चले गए। बार-बार पत्नी का प्रेमी के साथ भगाना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बारे में जानकारी देते हुए उपनिरीक्षक विकास राजपूत ने बताया कि एक व्यक्ति ने पत्नी के जाने की सूचना दी थी। जिसके बाद उसे बरामद कर पति के हवाले कर दिया था। वह अपने पति के साथ चली गई थी। पंचायत के बारे में हमें जानकारी नहीं है।

