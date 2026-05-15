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स्कूल बनने तक चप्पल नहीं पहनूंगा; शिलान्यास से पहले हाउस अरेस्ट हुए सपा विधायक अमिताभ बाजपेई का ऐलान

sandeep हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में परमट प्राथमिक विद्यालय विवाद के बीच सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया। विधायक ने कहा कि स्कूल बनने तक वह चप्पल नहीं पहनेंगे और साधारण जीवन बिताएंगे।

स्कूल बनने तक चप्पल नहीं पहनूंगा; शिलान्यास से पहले हाउस अरेस्ट हुए सपा विधायक अमिताभ बाजपेई का ऐलान

कानपुर के परमट स्थित प्राथमिक विद्यालय को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच आर्य नगर से अमिताभ बाजपेई को पुलिस ने कड़ी निगरानी में उनके घर पर नजरबंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि रात से ही भारी पुलिस बल उनके आवास के बाहर तैनात है। इस मामले पर विधायक अमिताभ बाजपेई ने कहा कि वह तय समय पर घर से निकलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन उन्हें रोकता है तो वह पुलिस से कहेंगे कि “इतनी सुरक्षा में ही हमें कार्यक्रम स्थल तक ले चलिए।” सपा विधायक ने साफ कहा कि अगर उन्हें भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई तो वह अपने घर पर ही हवन-पूजन कर वर्चुअल शिलान्यास करेंगे।

स्कूल बनने तक चप्पल नहीं पहनूंगा- अमिताभ बाजपेई

अमिताभ बाजपेई ने इस दौरान बड़ा संकल्प भी लिया। उन्होंने कहा कि जब तक परमट का प्राथमिक विद्यालय बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक वह पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे। साथ ही वह केवल साधारण वस्त्र धारण करेंगे और किसी भी पार्टी मीटिंग या राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। परमट प्राथमिक विद्यालय को लेकर पहले से ही राजनीतिक माहौल गर्म है और अब विधायक को नजरबंद किए जाने के बाद मामला और तूल पकड़ता दिख रहा है। इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है।

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सपा विधायक को किया था हाउस अरेस्ट

इससे पहले गुरुवार देर रात पुलिस ने विद्यालय के आस-पास और विधायक के घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी। इस मामले की जानकारी विधायक ने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो जारी कर दी। उन्होंने कहा कि अपनी विधानसभा में स्वीकृत कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम को रोकने की पुलिस की कार्यशैली लोकतंत्र के खिलाफ है। इस घटना को लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि रात में आने की जरूरत नहीं है। रात में कही ना निकलें।

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सपाई-भाजपाई भिड़े, चप्पल दिखाई

बता दें विधायक अमिताभ बाजपेई अपनी निधि से तीन स्मार्ट क्लास रूम बनवाने जा रहे हैं। इसका शिलान्यास 15 मई को प्रस्तावित है, जबकि 14 मई को सांसद को अपनी निधि से कुछ काम कराए जाने वाले कामों का शिलान्यास करना था। हालांकि सपा विधायक 13 मई को प्राथमिक विद्यालय पहुंच गए थे। इस पर आपत्ति जताते हुए भाजपाइयों ने हंगामा किया था।

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स्कूल बना सियासी अखाड़ा

इससे पहले बुधवार को स्कूल अखाड़ा बन गया था। मजदूरों और सुपरवाइजर से मारपीट का भाजपा नेता सुरेश अवस्थी पर आरोप लगा तो सपा विधायक अमिताभ बाजपेई वहां पहुंच गए। इसके बाद दोनों के समर्थकों के बीच झड़प और हाथापाई हुई। सपा विधायक को भाजपा पार्षद और समर्थकों ने चप्पल दिखाई और अपशब्द कहे। अमिताभ धरने पर बैठे तो पुलिस उन्हें उठाकर ले जाने लगी तो भाजपाइयों ने धक्का दिया। किसी तरह पुलिस उनको बाहर लेकर निकली। जब स्कूल अखाड़ा बना हुआ था तो बच्चे वहां पढ़ रहे थे।

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