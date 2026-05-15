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स्कूल बनने तक जूते-चप्पल और कुर्ता-शर्ट नहीं पहनूंगा, पुलिस के रोके जाने पर सपा विधायक ने लिया संकल्प

Dinesh Rathour कानपुर, प्रमुख संवाददाता
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कानपुर में परमट प्राथमिक विद्यालय-1 में स्मार्ट क्लास के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए पुलिस द्वारा रोके जाने पर सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने काकादेव स्थित अपने आवास पर ही परिवार और समर्थकों के साथ वर्चुअल शिलान्यास किया।

स्कूल बनने तक जूते-चप्पल और कुर्ता-शर्ट नहीं पहनूंगा, पुलिस के रोके जाने पर सपा विधायक ने लिया संकल्प

Kanpur News: यूपी के कानपुर में परमट प्राथमिक विद्यालय-1 में स्मार्ट क्लास के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए पुलिस द्वारा रोके जाने पर सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने काकादेव स्थित अपने आवास पर ही परिवार और समर्थकों के साथ वर्चुअल शिलान्यास किया। शिलापट का पूजन कर उन्हें सुरक्षित रखा और कहा कि स्कूल में पुर्ननिर्माण शुरू होने पर इन्हीं शिलापट को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने संकल्प ले लिया है- जब तक स्कूल में निर्माण शुरू नहीं हो जाता, तब तक नंगे पैर रहूंगा। कुर्ता या शर्ट नहीं पहनूंगा। केवल बनियान और अंगवस्त्र ही पहनूंगा। उन्होंने घर पहुंचे एडीएम सिटी राजेश कुमार को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी दिया। इसके बाद वह समर्थकों के साथ नंगे पैर आनंदेश्वर मंदिर पहुंचे और दर्शन किए।

बता दें कि परमट स्कूल के शिलान्यास को लेकर भाजपा नेता सुरेश अवस्थी और अमिताभ के बीच विवाद छिड़ा है। यह जर्जर स्कूल सुरेश अवस्थी के घर के पास है और उन्होंने भाजपा सांसद रमेश अवस्थी की निधि से शिलान्यास का कार्यक्रम बनवा लिया था। उधर अमिताभ पहले ही शुक्रवार को शिलान्यास घोषित कर चुके थे। पर गुरुवार रात से ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वह सुबह करीब पौने 11 बजे पत्नी वंदना बाजपेई के साथ डमरू बजाते घर से नीचे उतरे। बाहर समर्थकों के साथ पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा।

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बड़ी संख्या में विधायक के घर पहुंचे सपाई

बैरिकेडिंग के बाद भी बड़ी संख्या में सपाई अमिताभ के घर पहुंच गए। जब वह कार से जाने लगे तो तीन एसीपी ने उन्हें परमट जाने से रोक लिया। तब अमिताभ ने घर में ही शिलान्यास किया। हवन-पूजन के दौरान अमिताभ बाजपेई ने भारतीय संविधान की शपथ लेकर कहा, ‘यह लड़ाई किसी राजनीतिक लाभ या व्यक्तिगत अहंकार की नहीं है। गरीब बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक भविष्य की लड़ाई है। जब तक परमट के बच्चों का स्कूल बन नहीं जाता, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। पुर्ननिर्माण शुरू होने तक नंगे पैर रहेंगे और ऊपरी शरीर पर शर्ट, टी-शर्ट या कुर्ता नहीं पहनेंगे और शालीनता, मर्यादा बनाए रखने के लिए सिर्फ बनियान या अंगवस्त्र धारण करेंगे’।

ज्ञापन में कठोर कार्रवाई की मांग

राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में विधायक निधि से स्वीकृत विद्यालय पुनर्निर्माण कार्य में बाधा, जनप्रतिनिधि की सुरक्षा में लापरवाही, मजदूरों के साथ कथित मारपीट, अभद्र व्यवहार, धमकी, सोशल मीडिया पर एआई आधारित भ्रामक सामग्री प्रसारित करने और संबंधित अधिकारियों और व्यक्तियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है।

सांसद बोले- ‘मैं विकास के साथ, विकास मतलब डेवलेपमेंट’

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। परमट के प्राथमिक विद्यालय-1 में मलबे के उठे टेंडर और विकास कार्य कराने को लेकर सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी और भाजपा नेता सुरेश अवस्थी आमने-सामने हैं। इस विद्यालय में सांसद रमेश अवस्थी को भी गुरुवार को अपनी निधि से कार्य कराने का शिलान्यास करना था पर वह टल गया। इस मसले पर सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि ‘मैं शहर के विकास के साथ हूं और विवाद से अपने को दूर रखता हूं। विकास मतलब डेवलपमेंट’। बता दें बुधवार को विवाद के दौरान वायरल वीडियो में विकास जायसवाल सपा विधायक की ओर चप्पल दिखाते नजर आए थे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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