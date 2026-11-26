अपराधी किसी भी जाति या पार्टी का हो बर्दाश्त नहीं करूंगा, योगी की राह पर अखिलेश, बोले-स्पेशल STF का गठन करूंगा
यूपी में लगातार माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप झेलते आ रहे अखिलेश अब सीएम योगी की राहत पर चल पड़े हैं। सपा ने इस बार जो मेनिफेस्टो जारी किया है उसमें माफियाओं पर कार्रवाई का वादा भी किया गया है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सपा पर अक्सर ही सवाल उठते रहे हैं। माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप भी अखिलेश यादव पर लगता रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव अब सीएम योगी की राहत पर चल पड़े हैं। अखिलेश यादव ने अपने मेनिफेस्टों में माफियाओं पर कार्रवाई का वादा भी किया है। सपा मुखिया अखिलेश ने कहा है कि मैं वचन देता हूं किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी, माफियागिरी, महिलाओं के विरुद्ध अपराध बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपराधी चाहे किसी भी जाति या पार्टी का हो। उन्होंने कहा कि किसी भी माफिया को किसी जमीन पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। जमीन कब्जाने वालों पर तत्काल कार्रवाई के लिए विशेष एसटीएफ का गठन किया जाएगा।
संविधान दिवस पर गुरुवार को संकल्प पत्र जारी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि पीडीए के लोग अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। किसानों, युवाओं, नौजवानों, महिलाओं, कर्मचारियों सभी वर्गों से किए गए वादे पूरे होंगे। ऐसी भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली विकसित करेंगे कि पेपर लीक समस्या ही न उत्पन्न होने पाए। इसके लिए संबंधित अधिकारी और मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। हमारी सरकार जातिगत जनगणना प्रदेश में शुरू करेगी, जिससे अलग-अलग जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी हो पाए।
कानून-व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाएगी सपा
समाजवादी पार्टी कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाएगी। पीडीए सरकार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। इनके प्रति जीरों टॉलरेंस नीति का पालन करेगी। पीडीए सरकार किसी भी प्रकार का दंगा जाति एवं धर्म के आधार पर नहीं होने देगी। प्रदेश भर में किसी भी माफिया एवं गुंडों को पनपने नहीं दिया जाएगा। उनके विरुद्ध तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए सभी जिलों में साइबर यूनिट स्थापित की जाएगी। सभी प्रमुख शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए व्यापक सुधार एआई टेक्नोलॉजी से कराया जाएगा। यूपी पुलिस के सभी खाली पदों को भरा जाएगा।
महिलाओं को नई रिक्तियों में मिलेगा 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व
उन्होंने कहा, महिलाओं को नई रिक्तियों में 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 1090 की व्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करके महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अखिलेश ने कहा कि कर्मचारियों के लिए 2005 के पूर्व की कुल पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू किया जाएगा। आउटसोर्सिंग की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। किसी भी हालत में किसी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की सभी सुविधाओं को नागरिकों के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। महंगाई नियंत्रण के लिए प्रमुख शहरों एवं कस्बों में ‘दाम बांधो बाजार’ खोले जाएंगे।
सामाजिक न्याय का राज लाने का संकल्प
अखिलेश ने कहा, हम पीडीए के लोग उत्तर प्रदेश को एक सम्पूर्ण सुख सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित व प्रेम, दया, अपनापन के सौहार्दपूर्ण गुणों से परिपूर्ण एक समावेशी सकारात्मक राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हम अपने समस्त प्रदेशवासियों की खुशहाली और तरक्की के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बिना किसी भेदभाव के सबके लिए बराबरी से सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय का राज लाने का संकल्प लेते हैं। इस मौके पर मोहम्मद आजम खां, शिवपाल सिंह यादव, डिम्पल यादव, अवधेश प्रसाद, हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, लालजी वर्मा, माता प्रसाद पांडेय, जासमीर अंसारी, राजेंद्र चौधरी आदि उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।