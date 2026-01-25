मैं भाजपा को कभी भी वोट नहीं दूंगा...अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर स्वामी आनंद स्वरूप ने जताई नाराज

संक्षेप: शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर रविवार को नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मैं भविष्य में भाजपा को कभी वोट नहीं दूंगा।

शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर रविवार को नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मैं भविष्य में भाजपा को कभी वोट नहीं दूंगा। उनके इस बयान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वे रविवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शहर के एक टॉकीज के हॉल में आयोजित कार्यक्रम में वे लगभग 17 मिनट तक बोले। इस दौरान शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर ने यूजीसी पर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 28 जनवरी तक इसे वापस नहीं लिया जाता है तो 29 जनवरी की तारीख में इतना बड़ा संग्राम होगा कि दुनिया देखेगी। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने सैकड़ों साल पूर्व भारत भूमि पर हुए गजनी, मोहम्मद गौरी और मुगल काल के आक्रमणों को ब्राह्मणों पर आक्रमण की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि हमने राम को बनाया, हमने कृष्ण को बनाया। यहां तक कि हमारी हड्डियां भी राष्ट्रधर्म को बचाने के प्रतीक के रूप में काम आई हैं। यूजीसी को लेकर अपनी और सवर्ण समाज की चिंता जाहिर की।