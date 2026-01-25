Hindustan Hindi News
मैं भाजपा को कभी भी वोट नहीं दूंगा...अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर स्वामी आनंद स्वरूप ने जताई नाराज

मैं भाजपा को कभी भी वोट नहीं दूंगा...अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर स्वामी आनंद स्वरूप ने जताई नाराज

संक्षेप:

शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर रविवार को नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मैं भविष्य में भाजपा को कभी वोट नहीं दूंगा।

Jan 25, 2026 09:30 pm ISTDinesh Rathour हमीरपुर
शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर रविवार को नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मैं भविष्य में भाजपा को कभी वोट नहीं दूंगा। उनके इस बयान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वे रविवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए थे।

शहर के एक टॉकीज के हॉल में आयोजित कार्यक्रम में वे लगभग 17 मिनट तक बोले। इस दौरान शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर ने यूजीसी पर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 28 जनवरी तक इसे वापस नहीं लिया जाता है तो 29 जनवरी की तारीख में इतना बड़ा संग्राम होगा कि दुनिया देखेगी। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने सैकड़ों साल पूर्व भारत भूमि पर हुए गजनी, मोहम्मद गौरी और मुगल काल के आक्रमणों को ब्राह्मणों पर आक्रमण की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि हमने राम को बनाया, हमने कृष्ण को बनाया। यहां तक कि हमारी हड्डियां भी राष्ट्रधर्म को बचाने के प्रतीक के रूप में काम आई हैं। यूजीसी को लेकर अपनी और सवर्ण समाज की चिंता जाहिर की।

उन्होंने कहा कि एससी/एसटी एक्ट के 99 फीसदी मामले फर्जी होते हैं। इस एक्ट के नाम पर सर्वाधिक उत्पीड़न ब्राह्मण समाज का हुआ है। अब यूजीसी थोपा जा रहा है। कहा कि भाजपा को बनाने वाले हम हैं और भाजपा के राज में ब्राह्मणों पर ही सर्वाधिक प्रहार हो रहा है। प्रयागराज में चल रहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अनशन का जिक्र करते हुए उनके प्रति अपना समर्थन जाहिर करते हुए कहा कि शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है। बटुकों को चोटी पकड़कर पीटा गया है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा भाजपा को वोट दिया है, लेकिन अब संकल्प लिया है कि कभी भी भाजपा को वोट नहीं दूंगा।

