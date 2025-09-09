I will hit you with my shoes and file case against you SHO misbehaved with Congress District President जूते से मारूंगा और मुकदमा लिख दूंगा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष से एसएचओ ने की अभद्रता, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsI will hit you with my shoes and file case against you SHO misbehaved with Congress District President

जूते से मारूंगा और मुकदमा लिख दूंगा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष से एसएचओ ने की अभद्रता

बहराइच जिले में रमवापुर चौराहे पर प्रशासनिक अमले की ओर से सोमवार को अतिक्रमण हटवाया जा रहा था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिवेन्द्र प्रताप सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बहराइचTue, 9 Sep 2025 04:45 PM
यूपी के बहराइच जिले में रमवापुर चौराहे पर प्रशासनिक अमले की ओर से सोमवार को अतिक्रमण हटवाया जा रहा था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिवेन्द्र प्रताप सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने गरीब कारोबारियों की ढावली आदि हटवाए जाने का विरोध किया तो पुलिस कर्मियों ने एसएचओ ब्रह्म गोंड को जानकारी दी। एसएचओ मौके पर पहुंचे। एसएचओ और कांग्रेस जिलाध्यक्ष आपस में उलझ गए। कुछ लोगों ने किसी तरह मामले को शांत कराया लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर एसएचओ भड़क गए और बोले-जूते से मारूंगा और मुकदमा लिख दूंगा। इसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कांग्रेस ने भी वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है।

रानीपुर थाने के बहराइच कर्नेलगंज रोड पर रमुवापुर चौराहे पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिवेन्द्र प्रताप सिंह का आरोप है कि लगभग दो दर्जन से भी अधिक ढाबलियों में एक ढाबली को चिन्हित कर ध्वस्त कर दिया गया था। पीड़ित की ओर से जानकारी दिए जाने पर जिलाध्यक्ष रमवापुर चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने मौजूद पुलिस बल से नाराजगी जताई। तो पुलिस कर्मियों से बहस होने लगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बताया कि एसएचओ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बेहद अभद्र व अलोकतांत्रिक व्यवहार किया गया। बल्कि आक्रामक रूप से अभद्र शब्दों का प्रयोग भी किया। उनके विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई को मांग भी करते हैं।

एसएचओ रानीपुर ब्रह्म गोंड का कहना है कि रमुवापुर चौराहे पर अतिक्रमण के आगे अतिक्रमण पर शिकायत आई थी। एक दुकान के आगे रखी ढावली को समझा कर हटा दिया था। अतिक्रमण हटाने जाने का अभियान चलाया जा रहा था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ढावली वही रखवाने पर अड़े थे।

Bahraich News Up Latest News UP Police अन्य..
