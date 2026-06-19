SIT को दूंगा भ्रष्टाचार के दस्तावेज, अयोध्या मामले में योगी की सबूत देने की अपील पर बोले संजय सिंह

अयोध्या मामले में योगी की सबूत देने की अपील पर आप के सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं पुख्ता सबूत दूंगा। लखनऊ में संजय सिंह ने कहा कि मैं एसआईटी को सौंपूंगा जमीन भ्रष्टाचार के सभी दस्तावेज।

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। अयोध्या में शुक्रवार को एक जनसभा में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यदि किसी के पास कोई दस्तावेजी प्रमाण है तो उसे एसआईटी को उपलब्ध कराए। जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए। योगी की सबूत देने की अपील पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सीएम योगी कहते है कि हवा हवाई नहीं पुख्ता बातें करें, सबूत दें। मैं एसआईटी को सौंपूंगा जमीन भ्रष्टाचार के सभी दस्तावेज।अयोध्या ज़मीन घोटाले में भाजपा व आरएसएस के लोग शामिल है।

उन्होंने कहा कि अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, मैंने सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मेल किया है।सांसद संजय सिंह की शुक्रवार को लखनऊ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ईडीके संरक्षण में प्रभु राम के मंदिर में चंदा चोरी और लूट का खेल चल रहा है।एक के बाद एक हैराने और चौंकाने वाले तथ्य दस्तावेज सामने आ रहे हैं।

अयोध्या में ज़मीन खरीद के भ्रष्टाचार के कागज़ मेरे पास मौजूद भाजपा के लोग ट्रस्ट के साथ ऐसी चोरी करेंगे भरोसा नहीं होता। आज मेरे पास सबसे बड़े दस्तावेज मौजूद है। अयोध्या में ज़मीन खरीद के भ्रष्टाचार के कागज़ मेरे पास मौजूद हैं। चंपत राय ने अलोक, शिवानी, मनीष बंसल से 9 करोड की ज़मीन 55.46 करोड में खरीदी। आप सांसद संजय ने कहा कि मांझा बरेटा में भी चंपत राय ने117 बिस्वा ज़मीन खरीदी।

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच करने की मांग की सरकार ने किसान के 3.5 हजार बिस्वा के दिये 4 लाख 40 हजार रुपये। सरकार से अधिग्रहीत ज़मीन के कई किमी दूर चंपत राय ने 47 लाख रुपये प्रति बिस्वा में ज़मीन खरीद ली। संजय ने कहा कि अभी तक एक एफआईआर तक नहीं हुई लेकिन एसआईटी बना दी गई। और तो और एसआईटी की जांच शुरू नहीं हुई, नृपेंद्र मिश्र ने चंपत राय को क्लीन चिट दे दी। इससे बड़ी हास्यास्पद और आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच करने की मांग की है और कहा कि सबसे पहले इन भ्रष्ट लोगो की गिरफ्तारी हो।