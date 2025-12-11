Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsI will file a defamation case against Akhilesh Yadav, Dhananjay Singh response in the cough syrup case
अखिलेश यादव पर करूंगा मानहानि का केस, कफ सिरप केस में धनंजय सिंह का जवाब

अखिलेश यादव पर करूंगा मानहानि का केस, कफ सिरप केस में धनंजय सिंह का जवाब

संक्षेप:

कफ सिरप केस में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सारे आरोप गलत है। जांच चल रही है। रिपोर्ट आने दीजिए सभी पर मानहानि का केस करूंगा। चाहे वो अखिलेश यादव हों या चाहे जो हो।

Dec 11, 2025 06:11 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
कफ सिरप केस में पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। धनंजय सिंह ने कहा कि जांच हो रही है। ईडी और यूपी पुलिस, एसआईटी जांच कर रही है और हमने सीबीआई जांच की मांग की है। जांच रिपोर्ट आने दीजिए, महीने, दो महीने, तीन महीने जिसने मेरी तस्वीर चलाई है, मेरा नाम चलाया है। मानहानि का केस करूंगा। सभी कोर्ट में लाकर खड़ा करूंगा। चाहे अखिलेश यादव रहे हों, चाहे जो लोग सदन में बोले हैं, मीडिया में जो लोग जहां भी सभी को घसीटकर कोर्ट में खड़ा करूंगा। सारे आरोप गलत हैं।

सोशल मीडिया तस्वीर वायरल होने पर धनंजय सिंह ने कहा कि आलोक सिंह से मेरे पारिवारिक संबंध हैं। आज से नहीं जब वह कक्षा पांच में रहा होगा तब से संबंध है। उसके बड़े भाई से भी संबंध है। वह यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। आलोक मेरा पड़ोसी भी है। उसने जरूर एक मेडिकल एजेंसी बनाई थी। अमित टाटा या शुभम के कहने पर बनाई है। किसके कहने पर बनाई। यह मुझे जानकारी नहीं है लेकिन बनाई। अपने नाम से बनाई। अगर उसे गलत करना होता तो अपने नाम से नहीं बनाता। गाड़ियों के नंबर के आरोप को भी उन्होंने नकारा है। उन्होंने कहा कि घर में बच्चियां शादियां कर लेती हैं मां को पता नहीं चल पाता है। लड़के नशा कर लेते हैं मां-बाप को पता नहीं चलता है।

आगे धनंजय सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई चाल- चारित्र नहीं है। समाजवादी पार्टी इसे बेवजह मुद्दा बनाए है। सदन में गलत नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश मुझे प्रतिद्वदी मानते हैं भाजपा को नहीं। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने हर जिले में मुन्ना भाई बना दिया। उन्होंने कहा कि सारे आरोप गलत हैं। धनंजय सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही चीजों को जांच लेना चाहिए। मैं खुद जांचता हूं। मैं काफी गलत पोस्ट नहीं करता है।

आपको बता दें कि कोडीन युक्त सिरप प्रकरण की जांच में लगी एसटीएफ और एफएसडीए को कई खुलासे किए हैं। एसआईटी की जांच चल रही है। आज भी एसटीएफ ने कोडीन युक्त सिरप का अवैध भंडारण करने में दो आरोपियों सगे भाई अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा को लखनऊ में गिरफ्तार किया है। दोनों सहारनपुर के रहने वाले है। मुख्यमंत्री ने अफसरों से साफ कहा है कि नशे के इस अवैध कारोबार में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, वह चाहे कितना ही प्रभावशाली न हो। नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

