महिलाओं को आरक्षण का हक दिलाकर रहूंगा; काशी से मोदी का ऐलान, सपा-कांग्रेस को कोसा

पीएम मोदी काशी में महिला जन आक्रोश रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होने महिला को आरक्षण का हक दिलाने का वादा किया। और सपा-कांग्रेस को कोसा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले सपा कांग्रेस की वजह से हमारा प्रयास सफल नहीं हो पाया। मै आपको भरोसा देता हूं। आरक्षण लागू हो, इसमें कोई कसर नहीं छोडूंगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। खुली जीप में सवार होकर महिला जन आक्रोश रैली में शामिल हुए। पीएम हाथ हिलाते और लोगों का अभिवादन करते मंच तक गए। अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की उन्होंने कहा, हम काशी की माई-बहिन के प्रणाम करत हई। प्रधानमंत्री ने कहा भारत को विकसित बनाने का काम अनवरत चल रहा है। आज की मजबूत स्तंभ नारी शक्ति है। आज एक महायज्ञ की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने आया हूं।

बड़े लक्ष्य के लिए आपका आशीर्वाद लेने आया हूं- पीएम मोदी उन्होने कहा कि देश के पीएम के तौर पर, काशी के सांसद के तौर पर देश के हित के लिए बड़े लक्ष्य के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। ये लक्ष्य महिला आरक्षण को लागू करना। कुछ दिनों पहले सपा कांग्रेस की वजह से हमारा प्रयास सफल नहीं हो पाया। मै आपको फिर से भरोसा देता हूं। आपका आरक्षण लागू हो, इसमें कोई कसर नहीं छोडूंगा। घर में महिला के सशक्त होने से पूरे परिवार को ताकत मिलती है। देश मजबूत होता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि मैं जब 25 साल पहले गुजरात में सीएम बना था तो वहां ऐसी धारणाओं को तोड़ने का काम किया। वहां दो योजनाएं शुरू की। पहली स्कूल के लिए, दूसरी और उनकी फीस की मदद के लिए। हमारी नीतियों में महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आपने सेवा का मौका दिया तो 12 करोड़ शैचालय बने।

काशी को 6332 करोड़ की सौगात दी इससे पहले प्रधानमंत्री ने काशी को 6332 करोड़ की सौगात दी। साथ ही 2 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेनें अयोध्या-मुंबई और बनारस-पुणे के बीच चलेंगी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की संसद, देश की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिले। उसे रोकने के लिए सपा, कांग्रेस ने कुत्सित प्रयास किया है। आधी आबादी के अंदर आक्रोश झलकता दिखाई दे रहा है।