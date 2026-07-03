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डॉक्टर बनकर औरतों के अंग देखूंगा... यूट्यूबर बाबू गप्पी ने वायरल वीडियो पर मांगी माफी

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, आगरा
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कॉमेडियन और यूट्यूबर बाबू गप्पी का महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी वाला वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात कही। विवाद बढ़ने पर बाबू गप्पी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की बात कही।

डॉक्टर बनकर औरतों के अंग देखूंगा... यूट्यूबर बाबू गप्पी ने वायरल वीडियो पर मांगी माफी

कॉमेडियन और यूट्यूबर बाबू गप्पी का महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। मामले का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे कंटेंट को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वह इस संबंध में पुलिस कमिश्नर से बात कर आवश्यक और सख्त कार्रवाई की मांग करेंगी।

विवादित वीडियो पर बाबू गप्पी ने मांगी माफी

वायरल वीडियो में बाबू गप्पी ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि वो डॉक्टर बनकर इंजेक्शन लगाने के बहाने महिलाओं के अंग देखेंगे। इस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे महिलाओं और डॉक्टरों दोनों का अपमान बताया। बड़ी संख्या में लोगों ने वीडियो हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विवाद बढ़ने के बाद बाबू गप्पी ने एक वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य हमेशा लोगों का मनोरंजन करना रहा है। डॉक्टर से जुड़े वीडियो में उन्होंने व्यंग्य करने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने उसे गलत तरीके से लिया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी बातों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह इसके लिए दिल से क्षमा चाहते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और महिला आयोग से भी माफी मांगते हुए भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं करने का आश्वासन दिया।

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कौन हैं बाबू गप्पी?

बाबू गप्पी, जिनका वास्तविक नाम भोला गुर्जर है, आगरा के पिनाहट क्षेत्र के लड़वापुरा गांव के निवासी हैं। वह सोशल मीडिया पर लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर हैं। उनके फेसबुक पर करीब 18 लाख, यूट्यूब पर 15 लाख और इंस्टाग्राम पर 7.51 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। वह राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गायक रामधन गुर्जर के साथ भी काम कर चुके हैं। विवादित वीडियो के सामने आने के बाद आगरा की कई महिलाओं ने भी इस पर आपत्ति जताई और वीडियो महिला आयोग तक पहुंचाया।

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महिलाओं और डॉक्टरों ने वीडियो पर जताई नाराजगी

वहीं डॉक्टर समुदाय से जुड़े लोगों ने भी वीडियो पर नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना है कि डॉक्टर समाज की सेवा करने वाला सम्मानित पेशा है और इस प्रकार की टिप्पणी से पेशे की गरिमा को ठेस पहुंचती है। उन्होंने विवादित वीडियो को हटाने और भविष्य में इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री पर रोक लगाने की मांग की है। फिलहाल बाबू गप्पी की माफी के बावजूद मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

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