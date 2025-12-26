Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsi was disappointed because she talks others on mobile husband confesses wife murder and burying her body behind house
पत्नी का मोबाइल पर बात करना खलता था, हत्यारोपी पति का कबूलनामा; घर के पीछे दफना दी थी लाश

पत्नी का मोबाइल पर बात करना खलता था, हत्यारोपी पति का कबूलनामा; घर के पीछे दफना दी थी लाश

संक्षेप:

अर्जुन लुधियाना में मजदूरी का करता है। 15 दिन पहले ही वह घर आया था। पुलिस की पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि पत्नी खुशबू के पास एक मोबाइल फोन था। उसे संदेह था कि वह किसी से फोन पर बात करती रहती थी। मेरे पूछने पर भी वह नहीं बताती थी। इसी गुस्से में रस्सी से उसका गला घोंट दिया।

Dec 26, 2025 11:03 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बेलघाट क्षेत्र के बसही गांव में पत्नी की हत्या कर गड्ढे में शव दफनाने के आरोपी पति अर्जुन को शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। पुलिस कस्टडी में उसने कहा कि पत्नी किसी दूसरे से बातचीत करती थी, इसीलिए हत्या की है और इसका कोई पछतावा नहीं है। वहीं, अर्जुन के पिता ने कहा कि बहू की हत्या करने के आरोपी बेटे को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उससे कोई हमदर्दी नहीं है। खुद ही पिता श्याम नारायण ने ही तहरीर देकर बेटे के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, बेईली कुंड निवासी अर्जुन लुधियाना में मजदूरी का करता है। 15 दिन पूर्व वह घर आया था। पुलिस की पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि पत्नी खुशबू के पास एक मोबाइल फोन था। उसे संदेह था कि वह किसी से फोन पर बात करती रहती थी। मेरे पूछने पर भी वह नहीं बताती थी। इसे लेकर के 20 तारीख की रात में हम दोनों के बीच विवाद हो गया और मैंने गुस्से में रस्सी से उसका गला घोंट दिया और झोपड़ी के पास ही फावड़े से गड्ढा खोदकर के लाश को उसमें डालकर मिट्टी से दबा दिया।

ये भी पढ़ें:शक में पति ने पत्नी की हत्या कर घर के पीछे दफनाया, 4 दिन बाद खुला गड्ढे का राज

इसके बाद उस पर लकड़ी आदि रख दिया ताकि पता न चल सके। थानाध्यक्ष बेलघाट विकासनाथ ने बताया कि आरोपी अर्जुन की निशानदेही पर गड्ढा खोदने में प्रयुक्त फावड़ा और नायलॉन की रस्सी बरामद कर ली गई है। आरोपी के पिता श्याम नारायण की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी अर्जुन को जेल भेज दिया गया।

बचने के लिए रची थी साजिश

आरोपी अर्जुन ने पुलिस को बताया कि बचने के लिए उसने भागने की साजिश रची थी। अर्जुन अपने ससुराल जाकर भी बता दिया था कि पत्नी मोबाइल, नकदी लेकर भाग गई है। यहीं से ससुराल वालों को संदेह हो गया था लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। बाद में पिता ने पूरा मामला खोलवा दिया।

ये भी पढ़ें:योगी का लघु और सीमांत किसानों के लिए बड़ा ऐलान, सहकारी बैंक से 6% ब्याज पर कर्ज

पिता ने थाने पर भेजी थी चिट्ठी

पिता श्याम नारायण मूलरूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं लेकिन लंबे समय से बेलघाट में रहते हैं। बहू की हत्या की बात जब उन्हें पता चली तो उन्होंने थाने पर एक गुमनाम पत्र भेजा था। उसकी मदद से पुलिस ने जांच शुरू की और फिर मामले का खुलासा हो गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Husband Wife UP Top News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |