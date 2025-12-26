पत्नी का मोबाइल पर बात करना खलता था, हत्यारोपी पति का कबूलनामा; घर के पीछे दफना दी थी लाश

संक्षेप: अर्जुन लुधियाना में मजदूरी का करता है। 15 दिन पहले ही वह घर आया था। पुलिस की पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि पत्नी खुशबू के पास एक मोबाइल फोन था। उसे संदेह था कि वह किसी से फोन पर बात करती रहती थी। मेरे पूछने पर भी वह नहीं बताती थी। इसी गुस्से में रस्सी से उसका गला घोंट दिया।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बेलघाट क्षेत्र के बसही गांव में पत्नी की हत्या कर गड्ढे में शव दफनाने के आरोपी पति अर्जुन को शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। पुलिस कस्टडी में उसने कहा कि पत्नी किसी दूसरे से बातचीत करती थी, इसीलिए हत्या की है और इसका कोई पछतावा नहीं है। वहीं, अर्जुन के पिता ने कहा कि बहू की हत्या करने के आरोपी बेटे को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उससे कोई हमदर्दी नहीं है। खुद ही पिता श्याम नारायण ने ही तहरीर देकर बेटे के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जानकारी के मुताबिक, बेईली कुंड निवासी अर्जुन लुधियाना में मजदूरी का करता है। 15 दिन पूर्व वह घर आया था। पुलिस की पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि पत्नी खुशबू के पास एक मोबाइल फोन था। उसे संदेह था कि वह किसी से फोन पर बात करती रहती थी। मेरे पूछने पर भी वह नहीं बताती थी। इसे लेकर के 20 तारीख की रात में हम दोनों के बीच विवाद हो गया और मैंने गुस्से में रस्सी से उसका गला घोंट दिया और झोपड़ी के पास ही फावड़े से गड्ढा खोदकर के लाश को उसमें डालकर मिट्टी से दबा दिया।

इसके बाद उस पर लकड़ी आदि रख दिया ताकि पता न चल सके। थानाध्यक्ष बेलघाट विकासनाथ ने बताया कि आरोपी अर्जुन की निशानदेही पर गड्ढा खोदने में प्रयुक्त फावड़ा और नायलॉन की रस्सी बरामद कर ली गई है। आरोपी के पिता श्याम नारायण की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी अर्जुन को जेल भेज दिया गया।

बचने के लिए रची थी साजिश आरोपी अर्जुन ने पुलिस को बताया कि बचने के लिए उसने भागने की साजिश रची थी। अर्जुन अपने ससुराल जाकर भी बता दिया था कि पत्नी मोबाइल, नकदी लेकर भाग गई है। यहीं से ससुराल वालों को संदेह हो गया था लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। बाद में पिता ने पूरा मामला खोलवा दिया।