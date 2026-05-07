Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'मुझे पत्नी चाहिए, दहेज नहीं'...दूल्हे ने टीके में आए 12 लाख रुपये लौटाए, समाज को दिया बड़ा संदेश

Dinesh Rathour शाहबाद (रामपुर)
share

रामपुर में एक दूल्हे ने दहेज प्रथा के खिलाफ मिसाल पेश कर समाज को बड़ा संदेश दिया है। लगन समारोह के दौरान कन्या पक्ष की ओर से टीके में दिए गए 12 लाख रुपये युवक ने सम्मानपूर्वक लौटा दिए।

'मुझे पत्नी चाहिए, दहेज नहीं'...दूल्हे ने टीके में आए 12 लाख रुपये लौटाए, समाज को दिया बड़ा संदेश

Rampur News: यूपी के रामपुर में एक दूल्हे ने दहेज प्रथा के खिलाफ मिसाल पेश कर समाज को बड़ा संदेश दिया है। लगन समारोह के दौरान कन्या पक्ष की ओर से टीके में दिए गए 12 लाख रुपये युवक ने सम्मानपूर्वक लौटा दिए। युवक के इस कदम की क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। शाहबाद के गांव रसूलपुर निवासी चौधरी मलखान सिंह के बेटे शोभित कुमार का रिश्ता बरेली जिले की आंवला तहसील के गांव भूड़ा बसंतपुर निवासी चौधरी योगेंद्र की बेटी से तय हुआ है। गुरुवार को मिलक में शादी समारोह आयोजित किया गया, जबकि शुक्रवार को लगन की रस्म हुई।

रसूलपुर निवासी आरएसएस के जिला कार्यवाह पुनीत सिवाल ने बताया कि लगन के दौरान कन्या पक्ष की ओर से टीके में शोभित कुमार को 12 लाख रुपये नकद दिए गए। शोभित ने रकम को माथे से लगाकर सम्मान जताया, लेकिन इसके बाद पूरी रकम लड़की के पिता को वापस कर दी। उन्होंने कहा कि उन्हें पत्नी चाहिए, दहेज नहीं। दहेज लेना और देना दोनों ही समाज के लिए अभिशाप हैं।शोभित ने कहा कि यदि समाज दहेज प्रथा को खत्म करने का संकल्प ले ले तो गरीब परिवारों की बेटियों के घर आसानी से बस सकेंगे और दहेज के कारण होने वाले उत्पीड़न व हत्याओं पर भी रोक लगेगी। उनके इस कदम की पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है और लोग इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बता रहे हैं।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App
ये भी पढ़ें:शादी में जेवरों पर बवाल, घरातियों ने दूल्हे को बनाया बंधक; दुल्हन ने लौटाई बारात

बिजनौर में निभा रहे संगठनात्मक दायित्व

पुनीत सिवाल ने बताया कि शोभित कुमार बिजनौर में आरएसएस के नगर प्रचारक के रूप में दायित्व निभा रहे हैं। सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर उनकी सक्रिय सोच रहती है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में वह लगातार प्रयासरत रहते हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी में मनपसंद गाना न बजाने पर चल गई गोलियां, चपेट में आया दुल्हन का ममेरा भाई
ये भी पढ़ें:18 को आनी थी बारात; शादी से पहले दुल्हन की मौत, पिता और बहन की भी गई जान

पति समेत चार पर दहेज उत्पीड़न का केस

वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद जिले के बुढ़ाडीह गांव में दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर विवाहिता को ससुरालजनों ने प्रताड़ित किया। मारपीट कर घर से निकालने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने बुधवार को पति सहित चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता संध्या यादव ने बताया कि उसकी शादी 22 अप्रैल 2022 को बुढ़ाडीह निवासी अजय यादव के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के करीब एक वर्ष बाद से ही उसके पति अजय यादव, देवर अभिषेक यादव, सास राधिका देवी और जगदीशपुर निवासी ननद अर्चना देवी मिलकर दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित करने लगे। इस दौरान उसे कई बार घर से बाहर भी निकाल दिया गया। प्रभारी निरीक्षक राम सजन नागर ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Rampur News Dulha-dulhan Shadi-barat अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।