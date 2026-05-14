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एक गाड़ी से चलता था अब पांच से चलूंगा...पीएम मोदी की अपील पर सपा सांसद रमाशंकर राजभर की चेतावनी

Dinesh Rathour देवरिया, निज संवाददा
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने की अपील के विरोध में अब तक एक गाड़ी से चलने वाले सलेमपुर से सपा के सांसद रमाशंकर राजभर ने पांच गाड़ियों से चलने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि देश में बड़ा संकट आने वाला है।

एक गाड़ी से चलता था अब पांच से चलूंगा...पीएम मोदी की अपील पर सपा सांसद रमाशंकर राजभर की चेतावनी

Deoria News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने की अपील के विरोध में अब तक एक गाड़ी से चलने वाले सलेमपुर से सपा के सांसद रमाशंकर राजभर ने पांच गाड़ियों से चलने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि देश में बड़ा संकट आने वाला है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और खुद को बचाने के लिए इस प्रकार का बयान जारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों और रैलियों पर सबसे पहले रोक लगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह अब पांच गाड़ियों से चलेंगे।

सपा सांसद ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर क्यों जा रहे हैं। वह विदेश यात्रा न करें। देश में सोना-चांदी बंद करेंगे और रोड शो करेंगे। उन्होंने कहा कि कारकेड की पांच गाड़ी बंद करेंगे और रोड शो करेंगे। यह अटकाने वाला बयान देना भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री बंद करें। सपा सांसद ने कहा कि देश में भारी संकट आने वाला है। महंगाई बढ़ने के पहले का यह आपदा में अवसर वाला बयान है। डीजल, पेट्रोल, गैस पंपों-एजेसियों से गायब है। इन सबसे ध्यान भटकने के लिए भड़काने के लिए यह बयान दिया गया है।

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सभी को सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी, पीएम मोदी की अपील सीएम बोले सीएम योगी

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से उत्पन्न वैश्विक संकट से निपटने के लिए जनता से एकजुट होने का आह्वान करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इस चुनौती से पार पाने के लिए सभी को सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह कोविड-19 महामारी के दौरान देशवासियों ने एकजुट होकर संकट का सामना किया था, उसी प्रकार पश्चिम एशिया में उत्पन्न परिस्थितियों के बीच भी राष्ट्रीय भावना और सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, यह एक वैश्विक संकट है, जिसका असर ईंधन, खाद्य और उर्वरक आपूर्ति पर पड़ सकता है। ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह सार्वजनिक परिवहन और अक्षय ऊर्जा जैसे विकल्पों को अपनाकर देश की आत्मनिर्भरता की मुहिम को मजबूत करे। आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने संबंधी हालिया अपील का उल्लेख करते हुए ईंधन बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, कार पूलिंग, मेट्रो, इलेक्ट्रिक वाहनों और शटल बस जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देशहित सर्वोपरि होना चाहिए और हर नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्रहित में अपना योगदान दे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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