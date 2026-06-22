मैंने अपनी आंखों से 14 शव देखे; लखनऊ अग्निकांड पर बोलते हुए रो पड़े डिप्टी CM ब्रजेश पाठक

Lucknow Fire Tragedy: लखनऊ के अलीगंज स्थित एक कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में लगी भीषण आग में 14 लोगों की मौत हो गई। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचकर भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होने बताया कि 14 शवों को जाते हुए देखा है। हादसे की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं।

Lucknow Fire Tragedy: लखनऊ के अलीगंज स्थित एक तीन मंजिला इमारत में संचालित एनिमेशन सेंटर में सोमवार को लगी भीषण आग में अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। इमारत के अंदर घना धुआं भर जाने के कारण अभियान में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने अंदर पहुंचने के लिए पहली मंजिल की एक दीवार तोड़कर रास्ता बनाया और हर कमरे की तलाशी शुरू की।

मैंने खुद 14 शव देखे, बताते हुए रो पड़े डिप्टी सीएम मौके पर पहुंचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटना की जानकारी देते हुए भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि अब तक 13 बच्चों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल भेजा गया है। घायलों का इलाज केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इमारत के अंदर लकड़ी का काफी फर्नीचर था, जिसके जलने से निकले घने धुएं के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें लगातार अंदर फंसे लोगों की तलाश में जुटी हैं। उन्होने कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से 14 शव देखे हैं।

बच्चों की मौत पर सीएम योगी ने संवेदना जताई वहीं अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की घटना पर कहा कि मुझे अभी लखनऊ में हुए हादसे की जानकारी मिली है। आग की घटना में कुछ बच्चों की दुखद मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। इस दुखद घटना के चलते मैं तुरंत लखनऊ लौट रहा हूं। उन्होंने मृतक बच्चों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। डीजीपी और अपर मुख्य सचिव (गृह) को मौके पर जाकर जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि घटना की तह तक जाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

तीन मंजिला इमारत में आग, रेस्क्यू जारी ब्रजेश पाठक ने बताया कि यह एक एनिमेशन सेंटर था, जहां 16 से 17 वर्ष आयु के छात्र कार्टून और एनिमेशन बनाना सीखने आते थे। आग किस कारण से लगी, इसका अभी पता नहीं चल सका है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालना है और इसके लिए मौके पर डॉक्टरों और एंबुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा सके।