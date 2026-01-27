Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsi resigned i couldn t bear it anymore gst deputy commissioner broke down in tears after calling his wife
मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इस्तीफा दे दिया; पत्नी के फोन पर फूटकर रोए GST कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह

संक्षेप:

जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अनर्गल टिप्पणियों का मुद्दा उठाते हुए इस्तीफा दे दिया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने अपनी पत्नी को फोन किया और फूट-फूटकर रोने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी से रोते हुए कहा कि मैने इस्तीफा दे दिया है।

Jan 27, 2026 05:39 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
मौनी अमावस्या पर पालकी पर सवार हो संगम स्नान को जा रहे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने का मुद्दा यूपी में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी के नए नियमों का मुद्दा उठाते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था।

मंगलवार को अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अनर्गल टिप्पणियों का मुद्दा उठाते हुए इस्तीफा दे दिया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने अपनी पत्नी को फोन किया और फूट-फूटकर रोने लगे। डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपनी पत्नी से रोते हुए कहा कि सीएम योगी के समर्थन में मैने इस्तीफा दे दिया है।

डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने दो पन्ने का अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है। जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह का बयान, पीएम मोदी व सीएम योगी के समर्थन में दे रहा हूं इस्तीफा, शंकराचार्य ने सीएम योगी पर की थी अभद्र टिप्पणी, कहा जिस प्रदेश का नमक खाता हूं जिस प्रदेश से मुझे सैलरी मिलती है मैं उसका पक्षधर हूं। सीएम योगी लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, पिछले तीन दिन से मैं आहत था, मेरा इस्तीफा जब मंजूर हो जाएगा तो मैं अपने संसाधनों से सामाजिक कार्य में लग जाऊंगा।

प्रशांत कुमार सिंह ने यह भी जोड़ा कि वह किसी के दबाव में इस्तीफा नहीं दे रहे हैं बल्कि यह निर्णय उन्होंने स्वेच्छा से लिया है। उन्होंने समाज और राष्ट्रहित में काम करते रहने की बात कही। पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट फिर अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्रनर के इस्तीफे से यूपी की नौकरशाही और सियासत में हलचल मच गई है। बता दें कि सोमवार को इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया है। वह मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ डीएम दफ्तर पर धरने पर बैठे। अलंकार अग्निहोत्री ने प्रशासन और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
