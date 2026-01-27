मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इस्तीफा दे दिया; पत्नी के फोन पर फूटकर रोए GST कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह

संक्षेप: जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अनर्गल टिप्पणियों का मुद्दा उठाते हुए इस्तीफा दे दिया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने अपनी पत्नी को फोन किया और फूट-फूटकर रोने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी से रोते हुए कहा कि मैने इस्तीफा दे दिया है।

मौनी अमावस्या पर पालकी पर सवार हो संगम स्नान को जा रहे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने का मुद्दा यूपी में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी के नए नियमों का मुद्दा उठाते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था।

मंगलवार को अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अनर्गल टिप्पणियों का मुद्दा उठाते हुए इस्तीफा दे दिया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने अपनी पत्नी को फोन किया और फूट-फूटकर रोने लगे। डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपनी पत्नी से रोते हुए कहा कि सीएम योगी के समर्थन में मैने इस्तीफा दे दिया है।

डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने दो पन्ने का अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है। जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह का बयान, पीएम मोदी व सीएम योगी के समर्थन में दे रहा हूं इस्तीफा, शंकराचार्य ने सीएम योगी पर की थी अभद्र टिप्पणी, कहा जिस प्रदेश का नमक खाता हूं जिस प्रदेश से मुझे सैलरी मिलती है मैं उसका पक्षधर हूं। सीएम योगी लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, पिछले तीन दिन से मैं आहत था, मेरा इस्तीफा जब मंजूर हो जाएगा तो मैं अपने संसाधनों से सामाजिक कार्य में लग जाऊंगा।