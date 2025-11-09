Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsi regret this foolishness writes iit research scholar in police complain lost five lakhs in cyber thagi
इस मूर्खता का मुझे खेद है, आईआईटी के रिसर्च स्कॉलर ने पुलिस को दी तहरीर में लिखा; जानें क्यों

इस मूर्खता का मुझे खेद है, आईआईटी के रिसर्च स्कॉलर ने पुलिस को दी तहरीर में लिखा; जानें क्यों

संक्षेप: आईआईटी के रिसर्च स्कॉलर के यूपीआई खाते में उसने डेढ़ सौ रुपये भेज दिए। इसके बाद दोबारा एक और टेलीग्राम का लिंक भेजा गया। इसमें चैनलो, रील्स आदि को लाइक और सब्सक्राइब करने की बात कही गई। यह भी कहा गया कि तुम भी निवेश करके कमाई कर सकते हो। झांसे में आकर उसने थोड़े-थोड़े करके 5 लाख रुपये निवेश कर दिए।

Sun, 9 Nov 2025 10:56 AMAjay Singh संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

साइबर ठगों के शातिराने खेल में पढ़े-लिखे लोग भी फंस जा रहे हैं। शातिरों ने आईआईटी के रिसर्च स्कॉलर को भी अपने जाल में फांसकर पांच लाख रुपये ठग लिए। अपनी इस मूर्खता पर छात्र ने अफसोस भी जताया है। पुलिस की दी तहरीर में लिखा है कि ‘मैं ईमानदारी से अपनी इस मूर्खतापूर्ण कार्रवाई पर खेद व्यक्त करता हूं’। कल्याणपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग डीडीयू कॉलोनी निवासी शिवनाग आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहा है। शिवनाग ने बताया कि 10 सितंबर को उसको किसी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया। इस ग्रुप में कुछ लड़कियों ने पार्ट टाइम जॉब कर 10 हजार से 30 हजार रुपये तक रोजाना कमाने का झांसा दिया। इसके बाद ग्रुप में ही एक टेलीग्राम लिंक भेजा गया। इस लिंक को खोलने पर वह एक महिला की प्रोफाइल में पहुंच गया। यहां से उसे एक चैनल को सब्सक्राइब करने का टास्क दिया।

इसको पूरा करने के बाद उसके यूपीआई खाते में डेढ़ सौ रुपये भेज दिए। इससे उसका लालच बढ़ गया। इसके बाद दोबारा एक और टेलीग्राम का लिंक भेजा गया। इसमें चैनलो, रील्स आदि को लाइक और सब्सक्राइब करने की बात कही गई। साथ ही यह भी कहा गया कि तुम भी निवेश करके कमाई कर सकते हो। झांसे में आकर उसने थोड़े-थोड़े करके पांच लाख रुपये निवेश कर दिए। इसके बाद शातिरों ने उसे ब्लॉक कर दिया। इसके बाद उसने कल्याणपुर थाने में तहरीर दी। इंस्पेक्टर अजय मिश्रा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

पेमेंट रिक्वेस्ट स्वीकार करते ही उड़ गए 7.72 लाख

इंदिरा नगर के रतन आर्बिट निवासी उमेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 14 जून को डाइनिंग टेबल व छह कुर्सियां बेचने के लिए ओएलएक्स पर विज्ञापन पोस्ट किया था। शाम को प्रीति नाम की महिला ने फोन कर खरीदने की इच्छा जाहिर की। महिला ने पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी। उन्होंने अपना पिन नंबर डाल दिया। आरोप है कि महिला ने उनके खाते से सात लाख 72 हजार तीन सौ रुपये निकाल लिए।

आईपीओ में निवेश कराने के नाम पर 21 लाख ठगे

कल्याणपुर के नवशील धाम निवासी नरेंद्र कुमार लाला के मुताबिक नेट बैंकिंग के जरिये एक ट्रेडिंग कंपनी ने मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर 21 लाख 63 हजार रुपये ठग लिए। नरेंद्र ने बताया कि जीरोधा एडवांस्ड ब्रोकर अकाउंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि बताने वाले इशिता पाल और हन्नान डेल्ची नाम के लोगों ने उनसे संपर्क किया। आईपीओ में निवेश कर 25 प्रतिशत मुनाफे का लालच दिया। कुछ दिन बाद शेयर बेचने की अनुमति मांगी तो मना कर दिया और ग्रुप से हटा दिया।

ये भी पढ़ें:UP: रात में टहलने निकले पूर्व सभासद की गोली मारकर हत्या, प्लेटफार्म पर मिली लाश
ये भी पढ़ें:यूपी में गिरोह कर रहा बिजली के इंजीनियरों-अधिकारियों को ब्लैकमेल, जेई का खुलासा
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Cyber Crime Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |