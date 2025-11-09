इस मूर्खता का मुझे खेद है, आईआईटी के रिसर्च स्कॉलर ने पुलिस को दी तहरीर में लिखा; जानें क्यों

संक्षेप: आईआईटी के रिसर्च स्कॉलर के यूपीआई खाते में उसने डेढ़ सौ रुपये भेज दिए। इसके बाद दोबारा एक और टेलीग्राम का लिंक भेजा गया। इसमें चैनलो, रील्स आदि को लाइक और सब्सक्राइब करने की बात कही गई। यह भी कहा गया कि तुम भी निवेश करके कमाई कर सकते हो। झांसे में आकर उसने थोड़े-थोड़े करके 5 लाख रुपये निवेश कर दिए।

साइबर ठगों के शातिराने खेल में पढ़े-लिखे लोग भी फंस जा रहे हैं। शातिरों ने आईआईटी के रिसर्च स्कॉलर को भी अपने जाल में फांसकर पांच लाख रुपये ठग लिए। अपनी इस मूर्खता पर छात्र ने अफसोस भी जताया है। पुलिस की दी तहरीर में लिखा है कि ‘मैं ईमानदारी से अपनी इस मूर्खतापूर्ण कार्रवाई पर खेद व्यक्त करता हूं’। कल्याणपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग डीडीयू कॉलोनी निवासी शिवनाग आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहा है। शिवनाग ने बताया कि 10 सितंबर को उसको किसी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया। इस ग्रुप में कुछ लड़कियों ने पार्ट टाइम जॉब कर 10 हजार से 30 हजार रुपये तक रोजाना कमाने का झांसा दिया। इसके बाद ग्रुप में ही एक टेलीग्राम लिंक भेजा गया। इस लिंक को खोलने पर वह एक महिला की प्रोफाइल में पहुंच गया। यहां से उसे एक चैनल को सब्सक्राइब करने का टास्क दिया।

इसको पूरा करने के बाद उसके यूपीआई खाते में डेढ़ सौ रुपये भेज दिए। इससे उसका लालच बढ़ गया। इसके बाद दोबारा एक और टेलीग्राम का लिंक भेजा गया। इसमें चैनलो, रील्स आदि को लाइक और सब्सक्राइब करने की बात कही गई। साथ ही यह भी कहा गया कि तुम भी निवेश करके कमाई कर सकते हो। झांसे में आकर उसने थोड़े-थोड़े करके पांच लाख रुपये निवेश कर दिए। इसके बाद शातिरों ने उसे ब्लॉक कर दिया। इसके बाद उसने कल्याणपुर थाने में तहरीर दी। इंस्पेक्टर अजय मिश्रा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

पेमेंट रिक्वेस्ट स्वीकार करते ही उड़ गए 7.72 लाख इंदिरा नगर के रतन आर्बिट निवासी उमेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 14 जून को डाइनिंग टेबल व छह कुर्सियां बेचने के लिए ओएलएक्स पर विज्ञापन पोस्ट किया था। शाम को प्रीति नाम की महिला ने फोन कर खरीदने की इच्छा जाहिर की। महिला ने पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी। उन्होंने अपना पिन नंबर डाल दिया। आरोप है कि महिला ने उनके खाते से सात लाख 72 हजार तीन सौ रुपये निकाल लिए।