दाऊद इब्राहिम से कभी नहीं रहा मेरा संबंध, अंडरवर्ल्ड से रिश्ते पर ममता कुलकर्णी की सफाई

संक्षेप: 90 के दशक की बॉलीवुड की एक्ट्रेस से अब महामंडलेश्वर बन चुकीं ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड से रिश्ते पर सफाई दी है। ममता कुलकर्णी ने कहा कि मेरा संबंध दाऊद इब्राहिम से कभी नहीं रहा।

90 के दशक की बॉलीवुड की एक्ट्रेस से अब महामंडलेश्वर बन चुकीं ममता कुलकर्णी फिर सुर्खियों में हैं। यूपी के गोरखपुर पहुंचीं ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड से रिश्ते पर सफाई दी है। ममता ने कहा कि दाऊद इब्राहिम मेरा कोई लेना देना रहा है। कभी भी कोई संबंध नही रहा। उनका अंडरवर्ल्ड के किसी व्यक्ति से कभी कोई संबंध नहीं रहा। जिनके साथ उनका नाम जोड़ा गया, उन्होंने भी कभी किसी आतंकी घटना या बम ब्लास्ट जैसी हरकत में हिस्सा नहीं लिया।

छठ महापर्व के अवसर पर गोरखपुर पहुंचीं किन्नर अखाड़े की पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ उन्होंने मोहद्दीपुर स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता में ये बातें कहीं। वह आज पूरी तरह अध्यात्म के मार्ग पर हैं और उनका जीवन गुरु चैतन्य गगनगिरी महाराज से मिली दिशा का परिणाम है। उन्होंने बताया कि 1995 में उनके जीवन में गुरु गगनगिरी महाराज का आगमन हुआ, जो नाथ संप्रदाय के महान तपस्वी थे। उन्होंने 12 वर्षों तक एक स्थान पर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कठोर तपस्या की। वर्ष 2016 से 2025 तक निरंतर साधना के बाद उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई।