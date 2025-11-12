मैंने बहुत सारी गलतियां कीं, सो दैट्स द लास्ट, मार्मिक पोस्ट के बाद ट्रेन के सामने कूद गया BBA छात्र

संक्षेप: वरुण यादव कानपुर यूनिवर्सिटी से बीबीए सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। उसने इंस्टाग्राम पर कई मार्मिक पोस्ट करने के बाद सुसाइड की बात कही। इसके बाद उसने यूनिवर्सिटी के सामने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। छात्र ने सुसाइड क्यों किया, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है।

BBA Student Suicide in Kanpur: यूपी के कानपुर से बुधवार की सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में बीबीए सेंकेंड ईयर के एक छात्र ने ट्रेन के सामने कूद कर आत्महत्या कर ली। जिस जगह उसने खुद को मौत के हवाले किया वो उसकी यूनिवर्सिटी के सामने कुछ ही दूरी पर स्थित है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके साथ ही घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है। छात्र ने सुसाइड क्यों किया, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है। छात्र की आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे परिवारीजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वे भी यह नहीं बता पा रहे कि आखिर उनके नौजवान बेटे ने ऐसा कदम क्यों उठा लिया।

बारासिरोही की आईआईटी सोसाइटी में रहने वाले राजेंद्र सिंह यादव का बेटा वरुण यादव कानपुर यूनिवर्सिटी से बीबीए सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। उसने इंस्टाग्राम पर कई मार्मिक पोस्ट करने के बाद सुसाइड की बात कही। इसके बाद उसने यूनिवर्सिटी के सामने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।

मैंने बहुत गलतियां कीं खुद को खत्म करने से पहले वरुण ने एक वीडियो बनाया। मंगलवार देर रात उसने अपना यह वीडियो अपलोड किया। इसमें उसने अंगेजी और हिंदी में बात की। वरुण ने कहा, सो दैट्स द लास्ट...ये वीडियो मेरी जिंदगी का आखिरी वीडियो है, मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैं जिंदगी से ऊब चुका हूं। अब सुसाइड करने जा रहा हूं।

सुबह-सुबह किया सुसाइड वरुण ने मंगलवार की सुबह करीब पौने आठ बजे कल्याणपुर में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी।