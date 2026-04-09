मैं तुमसे प्यार करता हूं, अगले जनम में मिलेंगे लिखकर युवक लटक गया फांसी पर

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुसाइड नोट में महिला मित्र के लिए मैं तुमसे प्यार करता हूं, इस जन्म में नहीं मिल सके अगले जनम में मिलेंगे लिखकर 28 वर्षीय आदर्श प्रजापति ने जान दे दी।

UP News: सुसाइड नोट में महिला मित्र के लिए मैं तुमसे प्यार करता हूं, इस जन्म में नहीं मिल सके अगले जनम में मिलेंगे लिखकर 28 वर्षीय आदर्श प्रजापति ने जान दे दी। यूपी की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम एफ ब्लाक में कमरे के अंदर फंदे पर उसका शव लटका मिला। पुलिस को दो पन्ने का सुसाइडनोट मिला है। एक उसके कमरे से दूसरा ऑफिस में रखा मिला। वहीं एक दूसरे आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उसके लिवइन पार्टनर अजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।

इंस्पेक्टर कुलदीप दुबे के मुताबिक सआदतगंज निवासी आदर्श राजाजीपुरम में किराए पर रहता था। साथ में उन्नाव का रहने वाला जिम ट्रेनर शिवा भी रहता था। वह ऐशबाग में एक सीए के पास अकाउंटेंट था। बुधवार को कमरे में फंदे से शव लटका मिला। शिवा दोपहर जब लौटा ता कमरे का दरवाजा अंदर से बंद देख वह काफी देर खटखटाता रहा। कोई उत्तर न मिलने पर परिवारीजनों को सूचना दी और पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा। अंदर फंदे से आदर्श का शव लटका मिला। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य संकलन किए। इंस्पेक्टर ने बताया कि दो सुसाइडनोट मिले हैं। एक में मम्मी पापा मुझे माफ करना इसके अलावा परिवारीजनों के बारे में लिखा है। एक महिला मित्र का भी आदर्श ने जिक्र करते हुए लिखा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, अगले इस जनम में नहीं मिल सका अगले जनम में तुमसे मिलुंगा। इंस्पेक्टर ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि प्रेम प्रसंग के कारण आत्महत्या की है। आदर्श के परिवारीजनों ने अभी कोई तहरीर नहीं दी है।