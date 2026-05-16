‘आई लव यू पापा’… प्रतीक यादव की मासूम बेटी के कार्ड ने सबको रुला दिया

मां अपर्णा यादव खुद गहरे दुख में थीं, लेकिन बार-बार बेटी को संभालने का प्रयास करती रहीं। बड़ी बहन प्रथमा भी वहां चुपचाप खड़ी रहकर छोटी बहन को ढांढस बंधाती नजर आईं। पूरे घाट पर शोक और संवेदना का माहौल छाया रहा। इस भावुक क्षण ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भीतर तक झकझोर दिया।

UP News : समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की अस्थियां शनिवार को गंगा नदी में विसर्जित की गईं। उत्तराखंड हरिद्वार के हरकी पैड़ी के वीआईपी घाट पर शनिवार को अस्थि विसर्जन के दौरान एक मार्मिक दृश्य ने माहौल को गहरे शोक में डुबो दिया। दिवंगत प्रतीक यादव की सात वर्षीय बेटी पद्मजा अपने पिता के लिए लखनऊ से हाथ से बनाया एक कार्ड साथ लाई थी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था—‘आई लव यू पापा’। पूरे कर्मकांड के दौरान पद्मजा उस कार्ड को सीने से लगाए रही। कभी वह गंगा की ओर टकटकी लगाकर देखती, तो कभी फूट-फूटकर रो पड़ती। अंततः उसने कांपते हाथों से वह कार्ड भी गंगा में प्रवाहित कर दिया। यह दृश्य देख घाट पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं।

मां अपर्णा यादव खुद गहरे दुख में थीं, लेकिन बार-बार बेटी को संभालने का प्रयास करती रहीं। बड़ी बहन प्रथमा भी चुपचाप खड़ी रहकर छोटी बहन को ढांढस बंधाती नजर आईं। वैदिक मंत्रोच्चार और आरती के बीच पूरे घाट पर शोक और संवेदना का माहौल छाया रहा। इस भावुक क्षण ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भीतर तक झकझोर दिया। एक मासूम बेटी का अपने पिता के प्रति निष्कलुष प्रेम और बिछड़ने का दर्द लंबे समय तक लोगों के मन में बना रहा।

प्रतीक का परिवार एयरपोर्ट से सीधे हरिद्वार के वीआईवी घाट पर पहुंचा। वहां तीर्थ पुरोहित पंडित शैलेश मोहन पांडेय ने पूरे विधि-विधान के साथ पूजन और पिंडदान की प्रक्रिया संपन्न कराई। इसके बाद परिवारीजनों ने मां गंगा में अस्थियां प्रवाहित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की दोनों बेटियां फूट-फूट कर रोईं। अस्थि विसर्जन के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की।