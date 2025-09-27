आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर, बैनर पर लिखा आई लव बुलडोजर

लखनऊ में बीजेपी के युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने पोस्टर लगवाए हैं। इन पोस्टरों पर आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी और आई लव बुलडोजर लिखा है। इन पोस्टरों पर सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित त्रिपाठी की फोटो लगी है।

यूपी में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रही है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बरेली में बवाल हुआ। यहां तक की बवाल के दौरान हुआ हंगामे को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी बीच अब आई लव मोहम्मद विवाद में पोस्टर वार भी चल रहा है। पहले, आई लव महादेव के पोस्टर लग रहे थे और अब एक बीजेपी नेता ने आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए हैं।

यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने पोस्टर लगवाए हैं। इन पोस्टरों पर आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी और आई लव बुलडोजर लिखा है। इन पोस्टरों पर सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित त्रिपाठी की फोटो लगी है। बीच में बुलडोजर की भी फोटो छपी है। ये पोस्टर लखनऊ के प्रमुख स्थानों जैसे वीवीआईपी चौराहा, समता मूलक चौराहा और जानकीपुरम में लगे हैं।

इस मामले में अमित त्रिपाठी ने कहा कि हमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से प्यार है। उनके नेतृत्व में बुलडोजर के जरिए गुंडों और माफिया पर की गई कार्रवाई ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत किया है। उनकी सरकार बनने के बाद से कानून व्यवस्था बेहतर हुई गै। हम इन होर्डिंग्स के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने मुख्यमंत्री और उनकी नीतियों पर गर्व है। योगी राज में अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा हैं।