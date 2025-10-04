आई लव मोहम्मद के पोस्टर मुद्दा नहीं, बल्कि... बरेली हिंसा के बाद पुलिस का बड़ा बयान

बरेली हिंसा के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि पोस्टर कभी भी मुद्दा नहीं थे। हालांकि, जब उन्होंने कानून अपने हाथों में लिया और पत्थरबाजी की तो हमें ऐक्शन लेना पड़ा।

यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद जारी है। सबसे पहले यूपी के कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए, जिसके बाद यह अन्य राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन होने लगे। बरेली में भी हिंसा हुई, जिसके बाद अब यूपी सरकार कार्रवाई कर रही है। इस हिंसा को लेकर बरेली के पुलिस अधिकारी, डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर कभी भी मुद्दा नहीं थे, बल्कि आपत्ति बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने को लेकर थी, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी।

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए साहनी ने कहा, ''हालात काबू में हैं और शहर में शांति बनी हुई है। पुलिस सभी घटनाओं पर करीब से नजर बनाए हुए है। हमने एसपी रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में 13 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। एसआईटी में दो डिप्टी एसपी और 10 इंस्पेक्टर शामिल हैं। वे बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज 10 एफआईआर की जांच कर रहे हैं, जिनमें दंगा और जालसाजी के आरोप भी शामिल हैं।"

वहीं, जब पुलिस अधिकारी से आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर होने वाली आपत्ति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, ''पोस्टर कभी भी मुद्दा नहीं थे। यहां तक कि शुक्रवार को हुई घटना से पहले हमने आयोजकों से इसके बारे में बता दिया था। हालांकि, जब उन्होंने कानून अपने हाथों में लिया और पत्थरबाजी की तो हमें ऐक्शन लेना पड़ा।'' उन्होंने आगे कहा, ''जो लोग अपने घरों, मस्जिदों या ईदगाहों पर 'आई लव मुहम्मद' के पोस्टर लगाना चाहते हैं, वे ऐसा करने के लिए आजाद हैं। यह उनका निजी धार्मिक मामला है। हालांकि, 'आई लव मुहम्मद' के नाम पर सभाएं आयोजित करना, जुलूस निकालना और हंगामा मचाना मना है।"

गौरतलब है कि पिछली 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद 'आई लव मुहम्मद' के बैनर के साथ जुलूस निकालने की कोशिश की गयी थी। इस दौरान शहर में हिंसा हो गई थी। पुलिस ने इस बगैर अनुमति करार देते हुए बल प्रयोग किया था जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था। बरेली के हालात का जायजा लेने के लिये सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आज नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दौरा करने जा रहे थे। इससे पहले ही सपा नेताओं को जगह जगह हाउस अरेस्ट कर लिया गया है।