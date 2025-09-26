‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद: जुमे पर मौलाना तौकीर का ऐलान, पुलिस अलर्ट; चप्पे-चप्पे पर नजर

मौलाना तौकीर के घर के बाहर और इस्लामिया ग्राउंड में शुक्रवार को एहतियातन फोर्स को तैनात किया गया है। जुमे की नमाज से पहले चप्पे-चप्पे पर पुलिस की निगरानी दिख रही है। आगरा, सहारनपुर, कानपुर, लखनऊ सहित पूरे यूपी में पुलिस सतर्क है और निगरानी रख रही है।

यूपी के बरेली सहित यूपी के तमाम जिलों में शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले पुलिस अलर्ट पर है। ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद के चलते पुलिस-प्रशासन पहले से सतर्कता बरत रहा है। इस बीच बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (आईएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने 26 सितंबर को नमाज-ए-जुमा के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान से पैदल मार्च निकालने का ऐलान कर दिया। इसे लेकर प्रशासन तुरंत ऐक्टिव हुआ। नवरात्र, दुर्गा पूजा और उर्स को देखते हुए प्रशासन ने कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी। इसके चलते गुरुवार देर शाम को आईएमसी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम रद्द करने का ऐलान कर दिया। बयान जारी कर उन्होंने बताया कि अब मौलाना राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा। शुक्रवार को एहतियातन मौलाना तौकीर के घर के बाहर और इस्लामिया ग्राउंड में फोर्स को तैनात किया गया है। जुमे की नमाज से पहले चप्पे-चप्पे पर पुलिस की निगरानी दिख रही है। आगरा, सहारनपुर, कानपुर, लखनऊ सहित पूरे यूपी में पुलिस सतर्क है और निगरानी रख रही है।

इस बीच तौकीर रजा का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने जुमा की नमाज के बाद ज्ञापन देने का ऐलान किया। बरेली में डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन में संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। डीएम और एसएसपी समेत कई अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ शहर के कई इलाकों में गश्त की। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पूरे बरेली में धारा 163 लगाई गई है। बिना इजाजत धरना-प्रदर्शन पर रोक है।

आईएमसी ने की है ये अपील आईएमसी के पदाधिकारी डॉ. नफीस, नदीम खां समेत तमाम लोगों ने कल प्रदर्शन रद्द करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी लोग अपनी-अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद सीधे घर लौट जाएं। इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। आईएमसी प्रवक्ता की ओर से जारी लेटर में कहा गया कि ‘शहर में अमन-ओ-अमान और शांति बनी रहे, यही हम सबकी जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है।

चार हजार से अधिक जवान तैनात, ड्रोन से भी निगरानी बरेली में पुलिस-प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पांच एडिशनल एसपी और 13 सीओ के नेतृत्व में पुलिस और पीएसी के 4700 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी की जा रही है। डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि जनपद में धारा 163 लागू है, बिना अनुमति कोई भी आयोजन नहीं होने दिया जाएगा। किसी को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।