I Love Mohammad Alert across UP Police forces deployed at various locations आई लव मोहम्मद को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट, जगह-जगह पुलिस फोर्स तैनात, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsI Love Mohammad Alert across UP Police forces deployed at various locations

आई लव मोहम्मद को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट, जगह-जगह पुलिस फोर्स तैनात

आई लव मोहम्मद को लेकर बढ़ते तनाव को देखते हुए पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस टीम अपने क्षेत्र में गश्त कर रही हैं। कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए तमाम प्रशासन ने जरूरी कदम उठाए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस और मजिस्ट्रेट लगातार निगरानी कर रहे हैं।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 26 Sep 2025 04:02 PM
share Share
Follow Us on
आई लव मोहम्मद को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट, जगह-जगह पुलिस फोर्स तैनात

आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बढ़ते तनाव को देखते हुए पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सभी जिलों में पुलिस टीम अपने में गश्त कर रही हैं। कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए गए हैं। शुक्रवार सुबह से जुमे की नमाज को लेकर मस्जिदों पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया। जिससे जिले में कानून व्यवस्था कायम रह सके। वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस और मजिस्ट्रेट लगातार निगरानी कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है।

कानपुर में बारावफात पर आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बढ़ते तनाव को देखते हुए बदायूं, आगरा,लखनऊ और बरेली समेत कई अन्य जिलों में प्रशासन अलर्ट है। बदायूं एसएसपी डॉ बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले भर में शांति का माहौल है। पुलिस फ्लैगमार्च के साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है।

पश्चिमी यूपी में भी हाई अलर्ट

पश्चिमी यूपी में भी माहौल बिगाड़ने की साजिश की आशंका पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मेरठ एडीजी जोन भानु भास्कर ने जोन के सभी आईजी-डीआईजी और एसएसपी-एसपी को निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सभी जिलों में फोर्स को अर्द्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च निकालने और जिलों के बार्डर को सील कर चेकिंग अभियान चलाने को कहा है। संवेदनशील जगहों पर एलआईयू और इंटेलिजेंस टीम को एक्टिव कर दिया है। हर मामले में जोन कार्यालय को इनपुट देने का आदेश दिया गया है।

बरेली में पुलिस ने किया लाठीचार्ज

हालांकि बरेली में जुमा नमाज के बाद हालात बिगड़ गए और पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। दरअसल, जुमा की नमाज के बाद शहर की सड़कों पर जबरदस्त हलचल देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग तख्तियां और पोस्टर लेकर निकल पड़े और नारेबाज़ी करते हुए इस्लामिया ग्राउंड व खलील स्कूल चौक की ओर बढ़े।

जैसे ही भीड़ इन इलाकों में पहुंची वैसे ही माहौल गर्मा गया। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की लेकिन लोग बेकाबू हो गए। स्थिति बिगड़ते ही पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी और लाठीचार्ज कर दिया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया जिससे माहौल बिगड़ गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। अधिकारी लोगों को समझाने में जुट हैं।

ये भी पढ़ें:आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर वेस्ट UP में हाई अलर्ट, प्रचार देखते एक्शन का आदेश

बता दें कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर ने अपने समाज के युवाओं पर झूठी कार्रवाई कर प्रदर्शन और पैदल मार्च का ऐलान किया था। उन्होंने जुमा की नमाज के बाद इस्लामियां मैदान में लोगों से जुटने की अपील की थी। हालांकि नवरात्र को देखते हुए प्रशासन ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद गुरुवार शाम उनकी पार्टी के लेटर पैड पर पदाधिकारियों के साइन के साथ प्रदर्शन स्थगित करने की बात कही गई थी लेकिन शुक्रवार सुबह मौलाना तौकीर ने लेटर को फर्जी बता दिया।

Lucknow Lucknow News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |