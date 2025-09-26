आई लव मोहम्मद को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट, जगह-जगह पुलिस फोर्स तैनात

आई लव मोहम्मद को लेकर बढ़ते तनाव को देखते हुए पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस टीम अपने क्षेत्र में गश्त कर रही हैं। कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए तमाम प्रशासन ने जरूरी कदम उठाए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस और मजिस्ट्रेट लगातार निगरानी कर रहे हैं।

आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बढ़ते तनाव को देखते हुए पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सभी जिलों में पुलिस टीम अपने में गश्त कर रही हैं। कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए गए हैं। शुक्रवार सुबह से जुमे की नमाज को लेकर मस्जिदों पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया। जिससे जिले में कानून व्यवस्था कायम रह सके। वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस और मजिस्ट्रेट लगातार निगरानी कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है।

कानपुर में बारावफात पर आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बढ़ते तनाव को देखते हुए बदायूं, आगरा,लखनऊ और बरेली समेत कई अन्य जिलों में प्रशासन अलर्ट है। बदायूं एसएसपी डॉ बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले भर में शांति का माहौल है। पुलिस फ्लैगमार्च के साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है।

पश्चिमी यूपी में भी हाई अलर्ट पश्चिमी यूपी में भी माहौल बिगाड़ने की साजिश की आशंका पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मेरठ एडीजी जोन भानु भास्कर ने जोन के सभी आईजी-डीआईजी और एसएसपी-एसपी को निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सभी जिलों में फोर्स को अर्द्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च निकालने और जिलों के बार्डर को सील कर चेकिंग अभियान चलाने को कहा है। संवेदनशील जगहों पर एलआईयू और इंटेलिजेंस टीम को एक्टिव कर दिया है। हर मामले में जोन कार्यालय को इनपुट देने का आदेश दिया गया है।

बरेली में पुलिस ने किया लाठीचार्ज हालांकि बरेली में जुमा नमाज के बाद हालात बिगड़ गए और पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। दरअसल, जुमा की नमाज के बाद शहर की सड़कों पर जबरदस्त हलचल देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग तख्तियां और पोस्टर लेकर निकल पड़े और नारेबाज़ी करते हुए इस्लामिया ग्राउंड व खलील स्कूल चौक की ओर बढ़े।

जैसे ही भीड़ इन इलाकों में पहुंची वैसे ही माहौल गर्मा गया। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की लेकिन लोग बेकाबू हो गए। स्थिति बिगड़ते ही पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी और लाठीचार्ज कर दिया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया जिससे माहौल बिगड़ गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। अधिकारी लोगों को समझाने में जुट हैं।