'आई लव मोहम्मद' के जवाब में 'आई लव महादेव', पोस्टर बैनर के साथ अब साधु-संतों ने भरी हुंकार

आई लव मोहम्मद के जवाब में अब आई लव महादेव का नारा गूंजा है। इसकी शुरुआत वाराणसी से हुई है। कई शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर के साथ जुलूस निकालने के बाद वाराणसी में भी बुधवार को जुलूस निकला। इसी के जवाब में संतों ने आई लव महादेव का पोस्टर लहराया है।

यूपी-उत्तराखंड समेत कई राज्यों में 'आई लव मोहम्मद' लिखे के पोस्टर-बैनर के साथ जुलूस निकालने के बाद बुधवार को वाराणसी में भी इसे दोहराया गया। इसका जवाब काशी के साधु संतों ने 'आई लव महादेव' के पोस्टर से दिया। काशी के प्रमुख मठों और मंदिरों पर भी आई लव महादेव के पोस्टर लगाए गए। इससे ठीक पहले वाराणसी के मदनपुरा में आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ बुधवार को जुलूस निकाला गया। कई मदरसों और घरों पर भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर चिपके मिले तो उन्हें उतरवाया गया। जुलूस को लेकर पुलिस ने चार नामजद एवं 50 अज्ञात पर केस दर्ज किया है।

आई लव मोहम्मद को पोस्टर के साथ जुलूस के जवाब में ही काशी के संतों ने आई लव महादेव का पोस्टर लेकर हुंकार भरी। जगद्गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के नेतृत्व में संतों और अनुयायियों ने आई लव महादेव के पोस्टर लहराया साथ ही आई लव मोहम्मद का जुलूस निकालने वालों का विरोध किया। उनका कहना है कि आई लव मोहम्मद जैसे संदेशों के माध्यम से धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। यह भारत जैसे बहु-धार्मिक देश के लिए खतरनाक संकेत है। संतों का कहना है कि इस साजिश के पीछे कुछ विदेशी ताकतें और देश विरोधी संगठन शामिल हो सकते हैं।

संत समाज ने सनातन सेना के ज़रिए इसका जवाब देने की बात भी कही है। कहा कि इसका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना और सामाजिक एकता को बनाए रखना है। जगद्गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि 100 करोड़ सनातनी झुकने वाले नहीं हैं। जिस तरह देशभक्तों ने कुर्बानी दी थी, उसी तरह साधु-संत भी देश की अखंडता के लिए तैयार हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत में अशांति फैलाने की कोई कोशिश सफल नहीं होने देंगे।

वहीं, पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु बालकदेवाचार्य ने वाराणसी पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि आई लव मोहम्मद का जुलूस निकालने वालों पर के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा क्यों दर्ज किया गया है, जबकि जुलूस में शामिल लोग साफ दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में नामजद मुकदमा होना चाहिए और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए ताकि शहर का माहौल न बिगड़े।

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काशी की पहचान भगवान शिव की नगरी के रूप में है, न कि किसी और धर्म से। बालकदेवाचार्य ने विदेशी फंडिंग का भी आरोप लगाया और कहा कि कुछ अधिकारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए प्रशासन को ऐसे आयोजनों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।

मदनपुरा क्षेत्र में निकाला गया था जुलूस, दशाश्वमेध में मुकदमा मदनपुरा में आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ बुधवार को जुलूस निकाले जाने पर दशाश्वमेध पुलिस ने चार नामजद एवं 50 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अब तक कमिश्नरेट में दो मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसके पहले सिगरा थाने में केस दर्ज किया गया था।

मदनपुरा चौकी प्रभारी विशाल विक्रम सिंह ने तहरीर दी। बताया कि मदनपुरा के मौ.शाहजेब मुहम्मदी, आवेश राजा (मदनी राजा बरकती ग्रुप), हाजी हारुन, हाफिज अब्दुल कादिर तथा 50 अज्ञात लोग आई लव मोहम्मद लिखे बैनर एवं पोस्टर के साथ डीजे बजाकर जुलूस निकाले थे।

आवागमन को बाधित कर नारेबाजी करते बिना पूर्व अनुमति के जुलूस निकाला गया था। आमजन को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। जुलूस को लेकर स्थानीय लोगों में भय एवं आक्रोश था। इस प्रकार की नई परंपरा की शुरुआत कर वर्चस्व कायम करने, जानबूझकर सौहार्द बिगाड़ने एवं अराजकता फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया।

रेवड़ीतालाब में उतरवाया बैनर रेवड़ीतालााब में धार्मिक स्थल के निकट सड़क पर लगाए गए बैनर की सूचना पर पुलिस पहुंची। भेलूपुर थाने के रेवड़ी तालाब चौकी प्रभारी शिवम श्रीवास्तव ने बैनर उतरवाया। बैनर लगाने वालों के बारे में पूछताछ की। बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश के क्रम में आगे की कार्रवाई होगी।