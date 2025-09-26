तुम मुझे अच्छी लगती हो; केजीएमयू में सीनियर ने महिला डॉक्टर से किया छेड़छाड़

केजीएमयू के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला रेजिडेंट ने सीनियर डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर ने केजीएमयू प्रशासन को लिखित शिकायत की है। वहीं घटना के तुरंत बाद क्वीनमेरी की पांच सीनियर डॉक्टरों को घटना की जानकारी दी।

यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित केजीएमयू के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग (क्वीनमेरी) में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला रेजिडेंट ने सीनियर डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर ने केजीएमयू प्रशासन को लिखित शिकायत की है। वहीं घटना के तुरंत बाद क्वीनमेरी की पांच सीनियर डॉक्टरों को सिलसिलेवार घटना की जानकारी दी। अभी तक आरोपी डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जांच की रफ्तार भी सुस्त है।

क्वीनमेरी में कश्मीर की जूनियर रेजिडेंट (द्वितीय वर्ष) की छात्रा है। वह सिड्यूल ट्रॉयब (एसटी कम्युनिटी) से ताल्लुक रखती है। विभाग में आईसीयू भी है। आईसीयू का प्रमुख पुरुष डॉक्टर को बनाया गया है। घटना 17 सितंबर की है। आरोप हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर ने एचडीयू से मरीज को आईसीयू में शिफ्ट कराया। उसकी जानकारी आईसीयू के अधिकारियों को देने गई। एक डॉक्टर के चैम्बर में मरीज से जुड़ी जानकारी दे रही थी। आरोप हैं कि पुरुष डॉक्टर ने रेजिडेंट का हाथ छूकर कहां मुझे तुम अच्छी लगती हो। इससे पहले भी फोन पर भी सीनियर डॉक्टर ने रजिडेंट से संपर्क किया था।