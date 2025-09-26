I like you Senior man molests female doctor at KGMU तुम मुझे अच्छी लगती हो; केजीएमयू में सीनियर ने महिला डॉक्टर से किया छेड़छाड़, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsI like you Senior man molests female doctor at KGMU

तुम मुझे अच्छी लगती हो; केजीएमयू में सीनियर ने महिला डॉक्टर से किया छेड़छाड़

केजीएमयू के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला रेजिडेंट ने सीनियर डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर ने केजीएमयू प्रशासन को लिखित शिकायत की है। वहीं घटना के तुरंत बाद क्वीनमेरी की पांच सीनियर डॉक्टरों को घटना की जानकारी दी।

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊFri, 26 Sep 2025 03:25 PM
share Share
Follow Us on
तुम मुझे अच्छी लगती हो; केजीएमयू में सीनियर ने महिला डॉक्टर से किया छेड़छाड़

यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित केजीएमयू के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग (क्वीनमेरी) में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला रेजिडेंट ने सीनियर डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर ने केजीएमयू प्रशासन को लिखित शिकायत की है। वहीं घटना के तुरंत बाद क्वीनमेरी की पांच सीनियर डॉक्टरों को सिलसिलेवार घटना की जानकारी दी। अभी तक आरोपी डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जांच की रफ्तार भी सुस्त है।

क्वीनमेरी में कश्मीर की जूनियर रेजिडेंट (द्वितीय वर्ष) की छात्रा है। वह सिड्यूल ट्रॉयब (एसटी कम्युनिटी) से ताल्लुक रखती है। विभाग में आईसीयू भी है। आईसीयू का प्रमुख पुरुष डॉक्टर को बनाया गया है। घटना 17 सितंबर की है। आरोप हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर ने एचडीयू से मरीज को आईसीयू में शिफ्ट कराया। उसकी जानकारी आईसीयू के अधिकारियों को देने गई। एक डॉक्टर के चैम्बर में मरीज से जुड़ी जानकारी दे रही थी। आरोप हैं कि पुरुष डॉक्टर ने रेजिडेंट का हाथ छूकर कहां मुझे तुम अच्छी लगती हो। इससे पहले भी फोन पर भी सीनियर डॉक्टर ने रजिडेंट से संपर्क किया था।

पीड़िता ने पांच डॉक्टरों को सुनाई आपबीती

घटना से रेजिडेंट डॉक्टर घबरा गई। उसने आपबीत विभाग की चार सीनियर फैकल्टी (डॉक्टरों) को सुनाई। उसके बाद रेजिडेंट इंचार्ज को भी पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद भी कोई आरोपी डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता ने 19 सितंबर को क्वीनमेरी प्रशासन को पांच पेज की लिखित शिकायत की है। सात दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मामला जस का तस पड़ा है।

ये भी पढ़ें:प्रेमी जोड़े को गांव में दौड़ा-दौड़ाकर डंडे से पीटा, युवती ने की खुदकुशी
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |