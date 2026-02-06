आई लाइक यू...मनचले की शिकायत करने गई महिला यूट्यूबर के पीछे पड़ा सिपाही, मुकदमा दर्ज

संक्षेप: हमे जब किसी तरह की परेशानी होती है तो हम पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, लेकिन जब पुलिसकर्मी ही अपराधी बन जाए तो लोग कहां जाएंगे? यूपी के बुलंदशहर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है।

हमे जब किसी तरह की परेशानी होती है तो हम पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, लेकिन जब पुलिसकर्मी ही अपराधी बन जाए तो लोग कहां जाएंगे? यूपी के बुलंदशहर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक महिला यूट्यूबर मनचले से काफी समय से परेशान चल रही थी। महिला जब मनचले की शिकायत करने के लिए कोतवाली पहुंची तो यहां उसकी शिकायत का समाधान तो हुआ नहीं, उल्टा हेड कांस्टेबल उसी के पीछे पड़ गया। आधी रात को कॉल और मैसेज करके परेशान करने लगा। सिपाही यूट्यूबर से अकेले में मिलकर संबंध बनाने का भी दबाव डाल रहा है। रात में उसे आई लाइक यू के मैसेज भी करता है। एसएसपी के आदेश मनचले और आरोपी हेड कांस्टेबल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। एसएसपी ने आरोपी हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है।

शुक्रवार दोपहर को नगर क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता युवती अपने परिजनों के साथ पुलिस कार्यालय पहुंची। यहां पीड़िता ने एसएसपी से मिलकर बताया कि वह सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफार्म पर डांस के वीडियो बनाती है। पीड़िता का आरोप है कि एक युवक मोहम्मद फैज ने उसकी वीडियो को कॉपी कर पोस्ट किया और उस पर गाली-गलौच भी की। पीड़िता के अनुसार युवक की हरकतों से परेशान होकर वह बीते दिनों नगर कोतवाली पहुंची थी। नगर कोतवाली में एक हेड कांस्टेबल कुलदीप भाटी को उसकी शिकायत की जांच कर कार्रवाई के लिए कहा गया। पीड़िता का आरोप है कि हेड कांस्टेबल ही उसके पीछे पड़ गया।