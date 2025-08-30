मेरी कुछ बंदिशें हैं, इससे ज्यादा नहीं कह सकता; जयंत चौधरी के बयान से गरमाई सियासत

राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम के दौरान खाद की किल्लत को लेकर कहा कुछ बंदिशें हैं। इससे ज्यादा नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं। जयंत चौधरी का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

केंद्र सरकार में कौशल विकास राज्यमंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के एक बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल शुक्रवार को रालोद प्रमुख मुजफ्फरनगर के भौराकला के सावटू गांव पहुंचे थे। यहां एक कार्यक्रम के दौरान जब किसानों ने खाद की किल्लत का मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा कि उनकी कुछ बंदिशें हैं। जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा निर्णय हो जाएगा।

जयंत चौधरी राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मुजफ्फरनगर के सावटू गांव में पहुंचे थे। इस दौरान वह किसानों से रूबरू हुए। किसानों ने जयंत चौधरी के सामने यूरिया की किल्लत की बात रखी। इस पर जयंत चौधरी ने कहा, "मुजफ्फरनगर के खेत-खलियान पर नजर है। यहां के किसानी करने वाले मजदूरी करने वाले पर नजर है। यहीं लोकदल का एजेंडा है। यहीं लोकदल का मतदाता है। इशारा कर दिया, ज्यादा मेरी बंदिश है। इससे ज्यादा नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं। सीधी दो टूक बात कह रहा हूं। आप जो कह दोगे, वैसा ही निर्णय लूंगा।"

रालोद अध्यक्ष के इस बयान के बाद यूपी की सियासत हलचल तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन में बने रहेंगे या नहीं। इसे भी लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल यूपी में कुछ महीनों में पंचायत चुनाव भी है। उनके इस बयान का क्या मतलब है अब तो ये वक्त ही बताएगा। जयंत चौधरी के इस बयान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे शेयर करते हुए लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।