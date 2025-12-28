मेरे साथ ये 3 साल रेप करता रहा, कांस्टेबल की शादी में चीख पड़ी महिला सिपाही; भागे दूल्हा-दुल्हन

संक्षेप: 2021 बैच की महिला सिपाही का आरोप है कि वर्ष 2022 में बखिरा थाने पर उसकी तैनाती के दौरान गाजीपुर जिले के थाना भुड़कुड़ा क्षेत्र के बिजहरी गांव के रहने वाले 2018 बैच का एक कांस्टेबल भी बखिरा थाने पर नियुक्त था। उसी दौरान सिपाही कांस्टेबल ने उससे शादी करने का वादा करके प्रेम प्रसंग का प्रस्ताव रखा।

यूपी के संतकबीरनगर में यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल की शादी रुकवाने के लिए उसी के थाने पर तैनात रही एक महिला सिपाही पहुंच गई। महिला सिपाही अपने साथ डॉयल-112 के पुलिस कर्मियों को भी लाई थी। वह लोगों को दूल्हा बने कांस्टेबल के साथ अपने फोटो दिखाने लगी। महिला सिपाही चीखते हुए बोली कि दूल्हा बने शख्स ने शादी का झांसा देकर तीन साल तक उसके साथ बार-बार रेप किया। उसने शादी रुकवाने की कोशिश की लेकिन बारातियों ने उसके साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी। महिला सिपाही का कहना है कि बारातियों ने उसकी आंखों के सामने दो मिनट में कांस्टेबल की शादी करा दी। दूल्हा-दुल्हन ने जल्दी-जल्दी सात फेरे लिए और वहां से भाग निकले।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह घटना एक महीने पहले की है। मिली जानकारी के अनुसार गाजीपुर में आरोपी सिपाही किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा था तो बारात में पहुंच कर पीड़ित महिला सिपाही ने हंगामा खड़ा कर दिया था। लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। शनिवार की देर शाम महिला सिपाही ने मेंहदावल थाने में तैनात आरोपी सिपाही के खिलाफ रेप और एससीएसटी एक्ट केस कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज कराया। चंदौली जिले के इलिया थाना क्षेत्र की रहने वाली 2021 बैच की महिला सिपाही का आरोप है कि वर्ष 2022 में संतकबीरनगर के बखिरा थाने पर तैनाती के दौरान गाजीपुर जिले के थाना भुड़कुड़ा क्षेत्र के बिजहरी गांव के रहने वाले 2018 बैच का एक कांस्टेबल भी बखिरा थाने पर नियुक्त था। उसी दौरान सिपाही कांस्टेबल ने उससे शादी करने का वादा करके प्रेम प्रसंग का प्रस्ताव रखा।

उसने खुद को अनुसूचित जाति का होना बताकर शादी में दिक्कत की बात की तो सिपाही ने जाति से कोई परेशानी नहीं होना बता कर उससे शादी करने की हामी भरी। तभी से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। वर्ष 2022 से बखिरा थाने पर तैनाती के दौरान दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे। शादी के लिए कहने पर उसे भरोसा दिलाकर शांत कर देता रहा। आरोप है कि सिपाही ने उससे प्राइवेसी में शादी भी की। जिसकी तस्वीर उसके फोन में थी। सिपाही तब से लेकर लगातार शादी का झांसा देता रहा और लगातार कई बार उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। कई बार उसे होटल में ले गया। बखिरा में तैनाती के दौरान महिला सिपाही के कमरे में अक्सर आरोपी सिपाही आता-जाता रहा। शादी की बात को लेकर कई बार दोनों में झगड़ा भी हुआ।

महिला सिपाही ने आरोपी सिपाही के पिता को चार महीने पहले फोन करके बता भी दिया था। जिसको लेकर तीन महीने पहले दोनों में विवाद हो गया था। उसके बाद आरोपी सिपाही ने उससे बात करना कम कर दिया था और कहा था कि उसके घर पर किसी की मृत्यु हुई है, अधिक फोन करके परेशान मन करो। 24 नवंबर 2025 को अचानक उसे पता चला कि आरोपी सिपाही उससे छिपाकर शादी कर रहा है। उसी दिन वह आरोपी सिपाही के गांव गाजीपुर गई, जहां पता चला कि आरोपी सिपाही की शादी हो रही है। रात 10 बजे डायल 112 नंबर के पुलिस कर्मियों के साथ महिला सिपाही बारात में पहुंच गई और सभी फोटो दिखाने लगी और शादी रोकने का प्रयास किया।