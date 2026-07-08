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मेरा किडनैप हो गया है, बाइक पर बच्चे की चीख पर ऐक्शन में आई पुलिस; आधी रात मचा बवाल

By Ajay Singh
वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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12 साल का बच्चा गोरखपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में कक्षा छह का छात्र है। पिछले कई दिन से वह अपने मामा रवि मिश्रा के घर रह रहा था। परिवार वालों के अनुसार, वहां वह दिन भर घूमता रहता था और पढ़ाई से बचने की कोशिश करता था। मंगलवार रात उसकी मां उसे लेकर अपने भाई के साथ बाइक से घर लौट रही थीं।

मेरा किडनैप हो गया है, बाइक पर बच्चे की चीख पर ऐक्शन में आई पुलिस; आधी रात मचा बवाल

UP News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मंगलवार की आधी रात के करीब बवाल मच गया। यहां एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने पहले पुलिस की नींद उड़ा दी और बाद में सभी को हैरान कर दिया। बाइक पर बैठा 12 वर्षीय बालक रास्ते भर चिल्लाता रहा, मेरा किडनैप हो गया है... मुझे बचाइए... ये लोग किडनैपर हैं। बच्चे की चीख सुनकर राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दे दी। अपहरण की आशंका पर चिलुआताल और शाहपुर थाने की पुलिस रात करीब 11 बजे सक्रिय हो गई और सीसीटीवी फुटेज के सहारे बच्चे तक पहुंच गई। जांच में पता चला कि मामला अपहरण का नहीं, बल्कि पढ़ाई से बचने के लिए बच्चे द्वारा किया गया नाटक था।

चिलुआताल क्षेत्र के शास्त्रीनगर कॉलोनी निवासी 12 वर्षीय बालक शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में कक्षा छह का छात्र है। पिछले कई दिनों से राप्तीनगर स्थित अपने मामा रवि मिश्रा के घर रह रहा था। परिजनों के अनुसार, वहां वह दिनभर घूमता रहता था और पढ़ाई से बचता था। मंगलवार रात उसकी मां उसे लेकर अपने भाई के साथ बाइक से घर लौट रही थीं। इसी दौरान किशोर रास्ते भर जोर-जोर से चिल्लाने लगा कि उसका अपहरण कर लिया गया है। बच्चे की आवाज सुनकर कई महिलाएं घरों से बाहर निकल आईं और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।

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सूचना मिलते ही पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के आधार पर पुलिस शास्त्रीनगर स्थित बच्चे के घर पहुंची, जहां रात करीब दो बजे तक पूछताछ की गई। पूछताछ में किशोर ने बताया कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और वह मामा के घर ही रहना चाहता था। इसी वजह से उसने रास्ते में शोर मचाया, ताकि लोग उसे वापस नानी के घर भिजवा दें। बच्चे की बात सुनने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। परिजनों के अनुरोध और बच्चे की जिद को देखते हुए उसे दोबारा मामा के घर पहुंचा दिया गया। एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि अपहरण की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की गई थी। जांच में मामला पारिवारिक निकला। बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है और उससे तथा परिजनों से पूछताछ के बाद आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली गई।

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50 कैमरे खंगालने पर घर पर मिला बच्चा

पुलिस को आधी रात अपहरण की सूचना मिली तो वह सक्रिय हो गई। पहला कैमरा देखा गया तो उसमें बच्चा चिल्लाते हुए नजर आया और बाइक एक महिला व पुरुष भी नजर आए। इसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस की कई टीमें लगाई गईं और एक-एक कर 50 सीसी टीवी कैमरे देखे गए। इसके बाद पुलिस बच्चे तक पहुंची, तब सच्चाई सामने आने पर राहत की सांस ली।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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