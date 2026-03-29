Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मेरे पांच लाख फॉलोअर्स हैं, माफी मांगनी पड़ेगी; महिला एआरटीओ से भिड़ गया ट्रक ड्राइवर

Mar 29, 2026 10:36 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, उन्नाव
share

उन्नाव जिले के दही क्षेत्र में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ओवरलोड वाहनों की जांच करने पहुंचीं एआरटीओ प्रवर्तन प्रतिभा गौतम और ट्रक चालकों के बीच भिड़ंत हो गई।

मेरे पांच लाख फॉलोअर्स हैं, माफी मांगनी पड़ेगी; महिला एआरटीओ से भिड़ गया ट्रक ड्राइवर

Unnao News: उन्नाव जिले के दही क्षेत्र में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ओवरलोड वाहनों की जांच करने पहुंचीं एआरटीओ प्रवर्तन प्रतिभा गौतम और ट्रक चालकों के बीच भिड़ंत हो गई। इस घटना के तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें गाली-गलौज, हाथापाई के आरोप और सोशल मीडिया फॉलोअर्स की धमकी साफ सुनी जा सकती है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

​घटना की शुरुआत तब हुई जब एआरटीओ ने गिट्टी से लदे एक ट्रक को रोका। हंस धर्मकांटा पर तौल कराने पर पता चला कि ट्रक में मानक से 25 टन ज्यादा माल था। पकड़े जाने के डर से चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला और मालिक ने जीपीएस से ट्रक लॉक कर दिया। इससे कांटे पर जाम लग गया और अन्य चालक भड़क गए।

ये भी पढ़ें:ऋषभ ठाकुर ने मुस्लिम युवक से लगवाए जयश्रीराम के नारे, चप्पलों से पीटा, गिरफ्तार

​​फॉलोअर्स की धमकी

वायरल वीडियो में एक चालक एआरटीओ को सीधे चुनौती देते हुए कह रहा है, मेरे पांच लाख फॉलोअर्स हैं...वीडियो बन रहा है। अगर यह इंटरनेट पर चला तो मैडम आपको माफी मांगते घूमना पड़ेगा। जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:कमरे के अंदर थानाध्यक्ष को लगी गोली, गंभीर हालत में सुल्तानपुर से लखनऊ रेफर

​मारपीट के आरोप

एक अन्य वीडियो में चालक चिल्लाते हुए आरोप लगा रहा है कि एआरटीओ के हमराहियों (सिपाहियों) ने उनके साथ मारपीट की है। एक चालक अपना आपा खोते हुए एआरटीओ की गाड़ी के सामने खड़ा होकर बहस करता दिख रहा है।

ये भी पढ़ें:यूपी में 25 साल पुराने मंदिर पर चला बुलडोजर, हाथ जोड़े खड़ी रहीं एसडीएम

​नशे में होने का दावा

दूसरी ओर एआरटीओ प्रतिभा गौतम एक वीडियो में शांत रहने की कोशिश करती दिख रही हैं, लेकिन चालकों की अराजकता बढ़ने पर वह पुलिस बुलाने की बात कह रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चालक नशे की हालत में थे और जानबूझकर सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे थे।

​उन्नाव एआरटीओ प्रर्वतन प्रतिभा गौतम ने बताया, मारपीट के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। चालकों ने केवल कार्रवाई से बचने के लिए दबाव बनाने का नाटक किया। जब स्थानीय दही पुलिस मौके पर पहुंची तो चालक ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ओवरलोड ट्रक को हाइड्रा मशीन की मदद से खींचकर थाने पहुंचाया और उसे सीज कर दिया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Unnao News UP Police Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |