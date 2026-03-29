मेरे पांच लाख फॉलोअर्स हैं, माफी मांगनी पड़ेगी; महिला एआरटीओ से भिड़ गया ट्रक ड्राइवर

उन्नाव जिले के दही क्षेत्र में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ओवरलोड वाहनों की जांच करने पहुंचीं एआरटीओ प्रवर्तन प्रतिभा गौतम और ट्रक चालकों के बीच भिड़ंत हो गई।

Unnao News: उन्नाव जिले के दही क्षेत्र में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ओवरलोड वाहनों की जांच करने पहुंचीं एआरटीओ प्रवर्तन प्रतिभा गौतम और ट्रक चालकों के बीच भिड़ंत हो गई। इस घटना के तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें गाली-गलौज, हाथापाई के आरोप और सोशल मीडिया फॉलोअर्स की धमकी साफ सुनी जा सकती है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

​घटना की शुरुआत तब हुई जब एआरटीओ ने गिट्टी से लदे एक ट्रक को रोका। हंस धर्मकांटा पर तौल कराने पर पता चला कि ट्रक में मानक से 25 टन ज्यादा माल था। पकड़े जाने के डर से चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला और मालिक ने जीपीएस से ट्रक लॉक कर दिया। इससे कांटे पर जाम लग गया और अन्य चालक भड़क गए।

​​फॉलोअर्स की धमकी वायरल वीडियो में एक चालक एआरटीओ को सीधे चुनौती देते हुए कह रहा है, मेरे पांच लाख फॉलोअर्स हैं...वीडियो बन रहा है। अगर यह इंटरनेट पर चला तो मैडम आपको माफी मांगते घूमना पड़ेगा। जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।

​मारपीट के आरोप एक अन्य वीडियो में चालक चिल्लाते हुए आरोप लगा रहा है कि एआरटीओ के हमराहियों (सिपाहियों) ने उनके साथ मारपीट की है। एक चालक अपना आपा खोते हुए एआरटीओ की गाड़ी के सामने खड़ा होकर बहस करता दिख रहा है।

​नशे में होने का दावा दूसरी ओर एआरटीओ प्रतिभा गौतम एक वीडियो में शांत रहने की कोशिश करती दिख रही हैं, लेकिन चालकों की अराजकता बढ़ने पर वह पुलिस बुलाने की बात कह रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चालक नशे की हालत में थे और जानबूझकर सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे थे।