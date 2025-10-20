Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsI dont want a divorce so I am taking my own life Married woman hangs herself after sharing video
मैं तलाक नहीं चाहती, इसलिए जान दे रही हूं; वीडियो शेयर कर विवाहिता ने लगाई फांसी

मैं तलाक नहीं चाहती, इसलिए जान दे रही हूं; वीडियो शेयर कर विवाहिता ने लगाई फांसी

संक्षेप: गोंडा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पति की प्रताड़ना और जबरन तलाक के दबाव से परेशान एक महिला ने अपनी जान दे दी। आत्महत्या से पहले विवाहिता ने चार मिनट का वीडियो बनाकर अपने पति पर अत्याचार के गंभीर आरोप लगाए।

Mon, 20 Oct 2025 08:43 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गोंडा
share Share
Follow Us on

यूपी के गोंडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक महिला ने पति की प्रताड़ना और जबरन तलाक की कोशिश से तंग आकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले महिला ने चार मिनट के वीडियो में पति पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

"मैं तलाक नहीं चाहती, एक ही आदमी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं। इसलिए मैं तलाक नहीं नहीं दे सकती लेकिन अपनी जान दे सकती हूं।" चार मिनट के वीडियो में पति द्वारा अपने ऊपर हुए सितम की बात बताते हुए विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड से पहले विवाहिता ने वीडियो में पति के जुल्म और प्रताड़ना की दर्द भरी बात रिकॉर्डिंग की थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

ये भी पढ़ें:यूपी में बीवी की हत्या कर घर में दफनाया शव, छह फिट खुदाई के बाद मिली लाश

फंदे पर लटककर जान देने वाली विवाहिता नाजिया इस्माइल शेख कुछ दिन पहले ही मुंबई अपने ससुराल से शहर में अपने मायके आई थी। नगर कोतवाली पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्यों का संकलन किया है। नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित इंदिरा नगर में 30 वर्षीय नाजिया इस्माइल शेख ने यह कदम पति की प्रताड़ना से परेशान होकर उठाया। घटना से पहले नाजिया ने लगभग चार मिनट का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने पति इस्माइल को ठहराया है।

दरअसल पति इस्माइल, जो मुंबई में रहते हैं, लगातार उस पर तलाक देने का दबाव बना रहे थे। तलाक से इनकार करने पर इस्माइल नाजिया को गाली-गलौज कर परेशान करते थे। नाजिया पिछले तीन साल से पति की प्रताड़ना झेल रही थी। नाजिया इस्माइल की शादी वर्ष 2022 में सिद्धार्थनगर निवासी इस्माइल से हुई थी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |