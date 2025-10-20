मैं तलाक नहीं चाहती, इसलिए जान दे रही हूं; वीडियो शेयर कर विवाहिता ने लगाई फांसी

संक्षेप: गोंडा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पति की प्रताड़ना और जबरन तलाक के दबाव से परेशान एक महिला ने अपनी जान दे दी। आत्महत्या से पहले विवाहिता ने चार मिनट का वीडियो बनाकर अपने पति पर अत्याचार के गंभीर आरोप लगाए।

यूपी के गोंडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक महिला ने पति की प्रताड़ना और जबरन तलाक की कोशिश से तंग आकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले महिला ने चार मिनट के वीडियो में पति पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

"मैं तलाक नहीं चाहती, एक ही आदमी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं। इसलिए मैं तलाक नहीं नहीं दे सकती लेकिन अपनी जान दे सकती हूं।" चार मिनट के वीडियो में पति द्वारा अपने ऊपर हुए सितम की बात बताते हुए विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड से पहले विवाहिता ने वीडियो में पति के जुल्म और प्रताड़ना की दर्द भरी बात रिकॉर्डिंग की थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

फंदे पर लटककर जान देने वाली विवाहिता नाजिया इस्माइल शेख कुछ दिन पहले ही मुंबई अपने ससुराल से शहर में अपने मायके आई थी। नगर कोतवाली पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्यों का संकलन किया है। नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित इंदिरा नगर में 30 वर्षीय नाजिया इस्माइल शेख ने यह कदम पति की प्रताड़ना से परेशान होकर उठाया। घटना से पहले नाजिया ने लगभग चार मिनट का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने पति इस्माइल को ठहराया है।