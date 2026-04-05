दामाद पसंद नहीं है, बेटी नहीं भेजूंगा...शादी के बाद विदाई के समय पलटा बाप

मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शादी के बाद दुल्हन के पिता ने बेटी की विदाई करने से ही इनकार कर दिया। यहां तक कि साफ लहजे में कह दिया कि उन्हें दूल्हा पसंद नहीं है। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वहीं, दूल्हे को भी बिन दुल्हन वापस लौटना पड़ा।

UP News: यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शनिवार को निकाह के बाद विदाई के वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। एक ही मंडप से दो बेटियों की बारातें विदा होनी थीं, पिता ने एक बेटी को तो विदा कर दिया, लेकिन दूसरी बेटी को यह कहकर रोक लिया कि उन्हें दूल्हा पसंद नहीं है। विदाई के ऐन वक्त पर हुए इस नाटकीय घटनाक्रम से बारातियों और ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। काफी मान-मनौव्वल के बाद भी पिता नहीं माना।

ये मामला सुरजन नगर चौकी क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण की दो बेटियों का निकाह शनिवार को एक साथ होना था। एक बारात स्थानीय क्षेत्र के ही एक गांव से और दूसरी बिजनौर जिले के एक गांव से आई थी। कन्या पक्ष ने दोनों बारातों का जोरदार स्वागत-सत्कार किया। निकाह की सभी धार्मिक रस्में दोनों जोड़ों के बीच आपसी रजामंदी से संपन्न हुईं। बारातियों ने दावत का आनंद लिया और माहौल पूरी तरह खुशगवार था।विवाद तब शुरू हुआ जब निकाह के बाद दोनों बेटियों की विदाई की बारी आई। पिता ने एक पुत्री को तो हंसी-खुशी उसकी ससुराल के लिए विदा कर दिया। लेकिन जैसे ही दूसरे दूल्हे के पक्ष ने अपनी बहू की विदाई की बात कही, कन्या के पिता ने दो टूक जवाब दे दिया कि वह अपनी बेटी को इस बारात के साथ नहीं भेजेंगे। मामले को लेकर पंचायत होगी।

दूल्हे को युवती संग घूमते देखवधू पक्ष ने शादी से किया इनकार उधर, बरेली के एक बारात घर में चल रहे शादी समारोह के बीच उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब दूल्हे को युवती संग घूमते देखा गया। इस दौरान दुल्हन के परिजनों ने उससे बेटी का निकाह करने से इंकार कर दिया। काफी देर मान-मनौवल चला लेकिन बात नहीं बनी। बारात बिना निकाह के ही लौट गयी।