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दामाद पसंद नहीं है, बेटी नहीं भेजूंगा...शादी के बाद विदाई के समय पलटा बाप

Apr 05, 2026 01:44 pm ISTPawan Kumar Sharma मुरादाबाद
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मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शादी के बाद दुल्हन के पिता ने बेटी की विदाई करने से ही इनकार कर दिया। यहां तक कि साफ लहजे में कह दिया कि उन्हें दूल्हा पसंद नहीं है। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वहीं, दूल्हे को भी बिन दुल्हन वापस लौटना पड़ा।

दामाद पसंद नहीं है, बेटी नहीं भेजूंगा...शादी के बाद विदाई के समय पलटा बाप

UP News: यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शनिवार को निकाह के बाद विदाई के वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। एक ही मंडप से दो बेटियों की बारातें विदा होनी थीं, पिता ने एक बेटी को तो विदा कर दिया, लेकिन दूसरी बेटी को यह कहकर रोक लिया कि उन्हें दूल्हा पसंद नहीं है। विदाई के ऐन वक्त पर हुए इस नाटकीय घटनाक्रम से बारातियों और ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। काफी मान-मनौव्वल के बाद भी पिता नहीं माना।

ये मामला सुरजन नगर चौकी क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण की दो बेटियों का निकाह शनिवार को एक साथ होना था। एक बारात स्थानीय क्षेत्र के ही एक गांव से और दूसरी बिजनौर जिले के एक गांव से आई थी। कन्या पक्ष ने दोनों बारातों का जोरदार स्वागत-सत्कार किया। निकाह की सभी धार्मिक रस्में दोनों जोड़ों के बीच आपसी रजामंदी से संपन्न हुईं। बारातियों ने दावत का आनंद लिया और माहौल पूरी तरह खुशगवार था।विवाद तब शुरू हुआ जब निकाह के बाद दोनों बेटियों की विदाई की बारी आई। पिता ने एक पुत्री को तो हंसी-खुशी उसकी ससुराल के लिए विदा कर दिया। लेकिन जैसे ही दूसरे दूल्हे के पक्ष ने अपनी बहू की विदाई की बात कही, कन्या के पिता ने दो टूक जवाब दे दिया कि वह अपनी बेटी को इस बारात के साथ नहीं भेजेंगे। मामले को लेकर पंचायत होगी।

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दूल्हे को युवती संग घूमते देखवधू पक्ष ने शादी से किया इनकार

उधर, बरेली के एक बारात घर में चल रहे शादी समारोह के बीच उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब दूल्हे को युवती संग घूमते देखा गया। इस दौरान दुल्हन के परिजनों ने उससे बेटी का निकाह करने से इंकार कर दिया। काफी देर मान-मनौवल चला लेकिन बात नहीं बनी। बारात बिना निकाह के ही लौट गयी।

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हाफिजगंज गांव की युवती का विवाह उसके परिजनों ने भोजीपुरा के गांव के युवक से तय की थी। गुरुवार को हाफिजगंज के एक बारात घर में विवाह कार्यक्रम था। दूल्हा बारात लेकर पहुंचा तो दुल्हन पक्ष ने खूब खातिरदारी की। निकाह की तैयारियां चल रही थीं, इसी दौरान कुछ लोगों ने दूल्हे को एक युवती के साथ बारात घर में घूमते देख लिया। दूल्हे से युवती के बारे में पूछताछ की गई लेकिन वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। इससे दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दुल्हन पक्ष ने बेटी का निकाह करने से मना कर दिया। दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास होता रहा लेकिन दुल्हन पक्ष जिद पर अड़ा रहा। ऐसे में बारात बिना निकाह के ही लौट गई। शुक्रवार को मामला चर्चा का विषय बना रहा।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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